Las claves del "doble dispositivo" de seguridad por el Sporting-Deportivo de La Coruña: preparativos, unidades y 4.000 suplementos vendidos

La visita del Deportivo de La Coruña a El Molinón, como la del Sporting en Riazor, está siempre señalada por la intensa rivalidad entre los aficionados más radicales de ambos equipos. La definición de alto riesgo del encuentro de mañana en el municipal gijonés responde a ello. En esta ocasión, con un valor añadido. El hecho de que un gran número de seguidores rojiblancos vayan a optar por seguir el partido desde fuera del campo añade matices a una jornada ya de por sí difícil para el habitual dispositivo de seguridad desplegado en estos encuentros. Fuentes cercanas a este dispositivo señalan a LA NUEVA ESPAÑA que estamos ante, posiblemente, el partido más complejo de la temporada. Habrá máxima vigilancia para evitar incidentes.

El dispositivo de seguridad que rodeará el partido del Sporting ante el Deportivo de La Coruña lleva en marcha desde hace días. En él se contará con el refuerzo de Unidades Especiales de Intervención Policial (UIP), Brigada de Información, Tedax, Guías caninos y, en este caso, también de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR). El masivo desplazamiento de aficionados del Deportivo de La Coruña, que superará con creces las 570 entradas enviadas por el Sporting a tierras gallegas, obliga a extremar las medidas de seguridad. El hecho de que los seguidores más radicales del Dépor vayan a desplazarse en vehículos particulares, evitando así los "grupos burbuja" con los que los efectivos policiales pueden tener más controlada su entrada la ciudad y posibles enfrentamientos, se asume como otra arista peligrosa.

Existe ya una previsión sobre cómo se situará a la afición del Deportivo en El Molinón teniendo en cuenta que, el pasado lunes, el Sporting abrió la venta al público de entradas por internet. En este sentido, el club tomó la precaución de todas las localidades despachadas a quienes no fueran abonados del conjunto rojiblanco fueran próximas a la grada visitante. Una medida que facilitará tener mejor localizados a los aficionados del Dépor, si bien no garantiza que pueda haber algún deportivista que se haya hecho con otra butaca en otro punto del campo por otras vías (reventa o cesión del abono de algún sportinguista). En este caso, el hecho de que el partido haya sido declarado de alto riesgo añade importancia a que cada entrada debe ser nominal, por lo que en el acceso al estadio puede ser requerido el DNI para ver si corresponde con la localidad o el abono que le acompaña.

En cuanto al recibimiento que se prepara en los aledaños de El Molinón por parte de los seguidores rojiblancos, las medidas serán las habituales a otros partidos de alto riesgo. Lo que más altera respecto a jornadas anteriores vividas ante rivales como el Valladolid, es la posibilidad de que muchos continúen en los bajos del campo durante el inicio del partido. Esta variable, la de que un buen número de sportinguistas opten por ver el encuentro desde los locales hosteleros del municipal gijonés, en lugar de acceder a El Molinón, también está prevista. Habrá un refuerzo para velar con que todo transcurra con normalidad tanto dentro, como fuera del campo. El doble partido del dispositivo de seguridad de El Molinón ya está en juego ante uno de los encuentros de mayor complejidad y más alto índice de peligrosidad de esta campaña.

4.000 suplementos vendidos

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El Sporting tenía contabilizado a última hora de ayer la venta de 4.000 suplementos a abonados del conjunto rojiblanco. Un ritmo de venta al que hay que unir las 3.000 entradas vendidas a público en general que, según la entidad rojiblanca, se contabilizaban hasta ese momento. Hoy es el último día para adquirir los suplementos y las entradas para el partido ante el Deportivo. Las taquillas de El Molinón estarán abiertas hoy de 09:30 a 18:30 horas. De forma online estarán disponibles hasta mañana las 23:59 horas. Al ser un partido declarado de alto riesgo, mañana no habrá venta de suplementos ni entradas, ni a través de la página web del club, ni tampoco en las taquillas de El Molinón. Lo que sí se habilitar en el municipal gijonés es una taquilla de incidencias, a partir de las 18.00 horas, para responder a alguna cuestión relativa al acceso al campo.