Así está el ritmo de venta de entradas en El Molinón: 6.000 suplementos antes de cerrar taquilla
A falta de las últimas horas de comercialización, la entidad rojiblanca roza ya los 6.000 suplementos vendidos. A los suplementos vendidos se suman unas 3.000 entradas despachadas, mientras que alrededor de 5.000 abonados no necesitan adquirir suplemento, lo que eleva considerablemente la previsión de asistencia al estadio gijonés.
Además, el cálculo final se ve condicionado por otros factores habituales en este tipo de partidos, como los palcos ya vendidos y las localidades comprometidas con patrocinadores, lo que dificulta precisar con exactitud el número total de asistentes.
Presencia asegurada de la afición del Deportivo
En cuanto a la hinchada visitante, alrededor de 570 aficionados del Deportivo de La Coruña estarán presentes en El Molinón con las entradas facilitadas por el club gijonés para la grada visitante. No obstante, todo apunta a que la presencia gallega será mucho mayor, ya que se espera una buena afluencia de seguidores deportivistas que han adquirido localidades por su cuenta, incrementando así el ambiente en las gradas en un partido de alto riesgo.
El Sporting espera un impulso final antes del cierre
Con la venta abierta hasta las 23:59, el club confía en que se produzca un último acelerón en la compra de localidades en las horas previas al encuentro.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un trabajador de 56 años en Gijón al caer desde el tejado de un edificio de cinco plantas cuando estaba reparándolo
- Herida una mujer tras una riña entre dueños de perros en el parque gijonés de El Lauredal
- Una lluvia sorpresa de fuegos artificiales abre el día del Centenario del Real Oviedo: así fue el acto de Fondo Norte en 25 puntos de la ciudad
- Alerta general de una agencia alimentaria del Gobierno por un conocido queso de supermercado con 'cuerpos extraños': afecta vecinos de Asturias
- Los Cosmen sitúan al CEO de Alsa, Paco Iglesias, a la cabeza de la matriz británica Mobico
- Grave accidente laboral en Corvera: trasladan al HUSA a un trabajador que cayó de una escalera
- Novedades en la llegada de Quirón a Gijón: el gobierno local urge a la empresa formalizar la compra de las fincas de Cabueñes
- Cierra el grupo de carbón de la central de Aboño, clave para el suministro eléctrico de la región durante 52 años