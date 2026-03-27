Así está el ritmo de venta de entradas en El Molinón: 6.000 suplementos antes de cerrar taquilla

A falta de las últimas horas de comercialización, la entidad rojiblanca roza ya los 6.000 suplementos vendidos. A los suplementos vendidos se suman unas 3.000 entradas despachadas, mientras que alrededor de 5.000 abonados no necesitan adquirir suplemento, lo que eleva considerablemente la previsión de asistencia al estadio gijonés.

Además, el cálculo final se ve condicionado por otros factores habituales en este tipo de partidos, como los palcos ya vendidos y las localidades comprometidas con patrocinadores, lo que dificulta precisar con exactitud el número total de asistentes.

Presencia asegurada de la afición del Deportivo

En cuanto a la hinchada visitante, alrededor de 570 aficionados del Deportivo de La Coruña estarán presentes en El Molinón con las entradas facilitadas por el club gijonés para la grada visitante. No obstante, todo apunta a que la presencia gallega será mucho mayor, ya que se espera una buena afluencia de seguidores deportivistas que han adquirido localidades por su cuenta, incrementando así el ambiente en las gradas en un partido de alto riesgo.

Noticias relacionadas

El Sporting espera un impulso final antes del cierre

Con la venta abierta hasta las 23:59, el club confía en que se produzca un último acelerón en la compra de localidades en las horas previas al encuentro.