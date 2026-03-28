Borja Jiménez, tras el empate del Sporting ante el Deportivo: "No nos ha dado"

Borja Jiménez valoró el punto del Sporting al término del partido ante el Deportivo de La Coruña en El Molinón. El entrenador defendió la ambición de los suyos y calificó el 1-1 de "amargo" tras una buena primera parte de los rojiblancos.

El punto. "Descontentos por no conseguir ganar cuando creo que el partido estaba controlado en cuanto a ocasiones. Hemos tenido ocasiones de transición, una de Álex, otra de Juan. No hemos estado finos ahí y en un error de la defensa con la falta lateral nos ha costado el empate. El equipo hizo un esfuerzo importante en la primera parte, pero no nos ha dado".

Cambio de sistema. "Es una decisión como otros días. Intentar dar continuidad a lo que nos funcionó bien el otro día. Gaspar funcionó bien y luego nos pidió el cambio. Estoy contento con él. Es un jugador importante. Desde que estamos equipos tuvo dos lesiones que le tuvo diez semanas fuera".

El ambiente. "Por cómo se comporta nuestra afición, pues les hemos echado en falta. Ojalá el lunes que viene les tengamos a todos y que todo vaya hacia adelante. Estamos aquí para hacer feliz a nuestra gente".

Pablo García. "Creímos que nos podía dar buenos minutos porque es un carrilero con buenas transiciones".

La afición rival. "No me sorprende. Veo al Dépor bien. Tiene una plantilla… En cada cambio, un atacante más. No es solo los que empiezan".

Plantilla. "Cuando de inicio usas a Gaspar, Duba, Juan… A partir de ahí, los cambios van a tener un aspecto defensivo. El equipo se comportó bien. Solo valía ganar. Nos quedamos con el sabor amargo".

No le da al equipo. "No es eso. Venimos de ganar al Castellón. No nos ha dado hoy. Tenemos el convencimiento de que todavía pueden pasar muchas cosas. Que nadie dude. Es nuestra ambición. El equipo es cero dudoso en eso. Hay días que no nos da".

Reunión con el club. "Lo hemos hablado (desencuentro con la afición). Todo el mundo ha estado pendiente con la esperanza de que pudiera solucionarse. El sentir es lo menos importante. Hay que mirar hacia adelante. En base a eso, hay que apoyar a nuestro club y a nuestros aficionados. Lo importante es ir de la mano, juntos somos más fuertes".

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Ambición. "No vamos a dejar de intentarlo porque quedan muchos partidos y muchos puntos en juego. Se nos han escapado dos puntos más, pero vamos a seguir".