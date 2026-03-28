El cameo de los hijos de Quini y el Sporting en televisión: "Portaros bien o se lo digo a vuestro padre"
La serie "Por cien millones", que recrea el secuestro del mito del Sporting, cuenta con una colaboración especial de la familia del Brujo
La serie que ha llevado a la pequeña pantalla el secuestro de Quini cuenta con una colaboración especial de la familia del mito del Sporting. En el primer capítulo de "Por cien millones", proyectada por la plataforma Movistar, los cuatro hijos del Brujo aparecen haciendo un singular cameo. Se hacen pasar por aficionados que, a la salida de Quini del Camp Nou (se recrea en la etapa en la que era jugador del Fútbol Club Barcelona), le solicitan un autógrafo.
"¡Ey, ¿venís de Gijón?", pregunta Quini, a un grupo de aficionados, en un momento del primer capítulo. "Somos hermanos", le dice a Quini, interpretado por Agustín Otón, Quique de Casto, hijo del Brujo. Junto a Quique, los otros tres hijos de Quini y Marinieves: Lorena, Jorge y Óscar. La escena, cargada de simbolismo, tiene un guiño añadido, y es que Quique luce una camiseta del Sporting. "Pues, portaros bien o se lo digo a vuestro padre", concluye el personaje de Quini en la serie a Quique, Lorena, Jorge y Óscar.
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