El día de la discordia entre Sporting y afición deja en El Molinón una entrada de 11.627 espectadores
La Tribunona lidera los cánticos ante le vacío del fondo sur y los gritos de 3.000 deportivistas
El Sporting de Gijón comunicó al descanso del partido ante el Deportivo de La Coruña la cifra oficial de asistentes a El Molinón. En un partido marcado por la protesta de un sector de la afición por el día del club, jornada en la que los 24.000 abonados deben pasar por taquilla, y la forma de gestionarlo, el municipal gijonés registró un total de xxx asistentes, según la entidad rojiblanca.
A alcanzar ese número de espectadores ayudó los en torno a 3.000 deportivistas que acompañaron al conjunto coruñés en Gijón. Llenaron, desde primera hora de la tarde, la Plaza Mayor, desde donde la mayoría se trasladó caminando al municipal gijonés bajo fuertes medidas de seguridad policial. Dentro, y ante un vacío fondo sur, la zona que lidera los cánticos en El Molinón, se hicieron escuchar, por momentos, más que la afición del Sporting. La Tribunona respondió respaldando a los suyos. También entonando “directiva, dimisión”.
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