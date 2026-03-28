Gustavo Alonso, presidente de Unipes: "No es un boicot al club, esto lo hacemos por el Sporting"

"Esto no es un boicot al club; esto es por el Sporting", repite una y otra vez con semblante serio Gustavo Alonso. El presidente de Unipes reflexiona con LA NUEVA ESPAÑA sobre la crisis originada por el día del club. Alonso ha sido el único líder de los tres colectivos que se personó en El Molinón para la ya famosa reunión con el Sporting. Después de consultar con las bases, Unipes respaldará un boicot que ha ido ganando adeptos. El jefe de Unipes no estará esta noche en su butaca. "Ni me acuerdo cuando fue la última vez que me perdí un partido".

¿Cuántas peñas tiene ahora mismo Unipes?

Ahora mismo somos 42 peñas y 2.490 peñistas.

¿Cuántos dejarán de ir al campo?

Habrá de todo. Hay peñas que secundan la acción pero que tienen miembros que irán al partido. Y al revés.

¿Manejan alguna estimación de cuántos afiliados que secundan el boicot?

No. No queremos entrar a cuantificar; es un ejercicio de suposiciones. Queremos visibilizar un descontento con el club, que prendió la mecha con el excesivo precio del día del club, pero que se extiende a todos los ámbitos: deportivo, social...

Como presidente: ¿acudirá a El Molinón el sábado?

No.

¿Hace cuánto que no se perdía un partido?

Mucho. Ni me acuerdo cuando fue la última ocasión que no acudí a un partido. No voy a ir como presidente de Unipes. Tampoco por convencimiento personal.

¿Cuánto debía pagar por entrar?

¿Yo? Como soy socio de plata, 17 euros. No es cuestión de cantidades. Es un reflejo de la gestión deportiva y social. Pero también queremos mandar un mensaje al fútbol en general, que está llegando a unos limites de burla total a los aficionados.

Comenta que la protesta no es por un tema de precios, pero, en cambio, en la reunión sí piden que se reduzca siete euros el coste de los suplementos.

En la reunión nos citan para ratificar una decisión; es algo que, como estrategia de empresa, no entiendo.

¿Fue una perdida de tiempo?

No. Si el Sporting nos llama, vamos a estar siempre. Esto no es un boicot al club; esto es por el Sporting. Estamos visibilizando un malestar por el bien del Sporting. Pese a la crítica estamos abiertos a la llamada del Sporting.

Pero sí plantean esa rebaja de siete euros.

El club nos comenta que los precios son inamovibles por motivos presupuestarios, pero que quieren acercarse a la afición. Es cuando nosotros les ofrecemos un gesto, que es una rebaja de siete euros y mantener el día del club del curso que viene. Y que si el problema es un ajuste presupuestario, contraproponemos que hagan ajustes entre partidas con cargo en este ejercicio o en el que viene. Creemos que había margen de maniobra. Percibimos que no quieren dar el brazo a torcer.

¿Es el momento de más desencanto social con la gestión de Orlegi Sports en el Sporting?

Sí. Se percibió el cambio con mucha ilusión. A día de hoy, nadie o casi nadie echa de menos a la anterior propiedad. Al Grupo Orlegi se le dio tiempo, margen y una confianza incondicional. Pero con el tiempo los hechos hablan deportiva y socialmente. No están cumpliendo ni respondiendo a las expectativas.

Hay quien sostiene que para el Grupo Orlegi el abonado del Sporting no es un apoyo, sino más bien una palanca financiera para cuadrar números.

Se puede llegar a percibir. Mucha gente lo percibe así. Pero el interés empresarial y el de la afición me parecen perfectamente compatibles.

También hay quienes creen que Orlegi desprecia las banderas del club: las peñas, su afición en general e incluso Mareo.

La gestión de Mareo habla por sí sola. Van pasando entrenadores y nadie ve resultados en la cantera. Los entrenadores no tiran del filial porque no ven a nadie preparado para dar el salto. A veces ocurre que los entrenadores tienen una visión cortoplacista y no quieren arriesgar. Respecto a la relación con las peñas hubo aspectos interesantes: por ejemplo, disponer un habitáculo para que las peñas pongan su bufanda en El Molinón. Pero, en líneas generales, su gestión es reprobable.

Volviendo a la reunión del Sporting con sus colectivos. Para empezar, es una reunión ya rara: faltan dos de los tres colectivos citados.

Partimos de una base: ¿para qué nos convocan? Cuando se convoca no es para ratificar una decisión sino para abrir más vías. Sobre los otros dos colectivos, no soy yo sino ellos quien tienen que explicar su ausencia.

¿Perciben desde Unipes que quienes no respaldan cada una de las iniciativas del Sporting son a vista de Orlegi malos sportinguistas y no seguidores con espíritu critico?

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Sí. Pero es un argumento que no se sostiene. Esto no es un boicot, sino todo lo contrario. Esto es un gesto de atención al Sporting para reflejar que la gestión actual nos está llevando a la normalización de la mediocridad y vulgaridad. Si ven normales estar novenos en Segunda argumentando que son los novenos en el tope salarial… Es una noticia muy preocupante.