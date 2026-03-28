José Riestra habla de una noche "triste, un punto de inflexión" y pide "construir un solo Sporting"

"Ha sido una noche muy triste en el Molinón, un momento difícil, un punto de inflexión y ojalá nos lleve a esto, a poder trabajar todos de la mano y poder construir un solo Sporting". José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, compareció ante los medios tras el empate ante el Deportivo ante un Molinón con media entrada (11.627 espectadores) y tres mil deportivistas, consecuencia de la gestión del día del club y el malestar de la afición.

Riestra subrayó que se aspira a recomponer la comunión con la afición "trabajando. El equipo ha hecho un gran esfuerzo, ha estado la gente que vino aponyado desde el primer momento al equipo. Nos sirve para que nos demos cuenta que si trabajamos juntos, que es la intención desde el primer momento, podemos construir un verdadero Sporting que sea de todos y que podamos perseguir los objetivos".

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El presidente ejecutivo asumió que "decisiones se tomaron, pero capaz no llegaron en el tiempo que se tenían que haber tomado. Nos damos cuenta que no ha sido bueno para nadie, no creo que al final ni los jugadores, ni el cuerpo técnico, ni los aficionados que vinieron, ni los que nos recibieron cuando llegamos, ni nadie se vaya contento. Si queremos conseguir el objetivo, o trabajamos juntos o será imposible". En esa línea, y ante la gestión del día del club, añadió que "hay que entender que no fue una buena decisión, que no hubo buenos resultados y que hay que trabajar hacia adelante juntos. Insisto mucho en esto de juntos, porque venimos todos a lo mismo, todos queremos lo mismo, es un club que en los últimos 30 años ha jugado 6 veces en Primera División y todo, y si queremos regresar allá, es juntos, divididos, peleando un bando o el otro, ahí no vamos a construir. La única forma de construir es juntos, con mucho diálogo, con mucha apertura, con mucha situación, y es el compromiso que me puedo poner aquí enfrente de todos, que esa apertura y esas ganas de construir juntos la tengamos".