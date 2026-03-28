"Te queremos que adoramos" se oía a las 19.15 horas en los aledaños de El Molinón". Dos horas antes del partido ante el Dépor, miles de aficionados del Sporting se concentraron para recibir al equipo en una imagen que volvió a demostrar la fuerza de la mareona, incluso en un día marcado por la protesta.

Puede que incluso fueran más que en otras ocasiones —algo que no es fácil— y seguramente tuvo que ver con el contexto. La mayoría de la afición ya había decidido que hoy no entraría al estadio en rechazo al suplemento del día del club. De los cerca de 24.000 socios, apenas unos 6.000 solicitaron el suplemento, descontando los alrededor de 5.000 que no tenían que abonarla.

Eso, sin embargo, no ha sido suficiente para enfriar el ambiente ni el apoyo al equipo. La grada no estará llena, pero la calle sí. Allí estaban, como tantas otras veces, para dejar claro que el problema no es con los jugadores, sino con el club. Bengalas —algo ya habitual en este tipo de recibimientos— y cánticos que sonaban incluso más fuertes de lo normal marcaron la llegada del Sporting.

Partido de alto riesgo: Así fue el recibimiento de la afición al Sporting para su partido ante el Deportivo de La Coruña / Juan Plaza

“Que el equipo nos oiga cantar los goles desde fuera”, comentaba Pablo Villar mientras esperaba junto a su amigo Edu Álvarez, que aseguraba tener “confianza en que esta vez se le puede ganar al Dépor”.

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"Diles que se vayan y directiva dimisión" eran los cánticos que también se sonaban enfrente de las taquillas del estadio tras la llegada del equipo. El partido, además, ha sido declarado de alto riesgo y el ambiente se notaba también por la presencia de más de mil aficionados deportivistas en las inmediaciones de El Molinón, en una previa intensa que volvió a demostrar que la afición rojiblanca, tanto dentro como fuera del campo, nunca falla