Los dos partidos de El Molinón: duelo ante el segundo clasificado en un encuentro marcado por la necesidad deportiva y un ambiente muy poco habitual

El Sporting afronta esta noche (21 horas) en El Molinón, ante el Deportivo de La Coruña, uno de los partidos más importantes de la temporada. El duelo ante el segundo clasificado es un encuentro marcado por la necesidad deportiva, el momento delicado del equipo y un ambiente muy poco habitual en el municipal gijonés.

El conjunto rojiblanco llega noveno en la clasificación y a cinco puntos del play-off cuando restan once jornadas para el final. El margen de error es cada vez menor y el duelo ante el Deportivo se presenta como un punto de inflexión. Una victoria permitiría al Sporting volver a engancharse a la pelea por la promoción, mientras que un nuevo tropiezo podría dejar el objetivo muy comprometido.

En lo deportivo, Borja Jiménez llega al partido con varias incógnitas importantes. La principal está en la portería, donde Rubén Yáñez podría volver a una convocatoria después de una semana muy positiva en lo físico. El técnico y el propio guardameta decidirán a última hora si está en condiciones de entrar en la lista. Ayer completó la sesión con normalidad y apunta a entrar en la lista. Con más precaución se sigue la evolución de Cuenca, descartado. El resto de bajas serán las de las últimas semanas. En cuanto al once, el entrenador rojiblanco podría volver al 4-3-3 y cambiar así el sistema utilizado en las últimas jornadas, con línea de cinco atrás. El objetivo es recuperar profundidad por bandas y mayor presencia ofensiva en un partido en el que el Sporting necesita asumir el protagonismo. Enfrente estará un Deportivo que llega en uno de los mejores momentos de la temporada. El conjunto gallego es el mejor visitante de la categoría y solo ha perdido tres partidos en toda la segunda vuelta.

Además, defiende su posición en los puestos de ascenso directo y afronta el encuentro con la confianza que le da su regularidad. El partido llega, además, en un momento clave del calendario. El Sporting afronta ahora un tramo decisivo. Al choque ante el segundo clasificado le seguirá el del próximo miércoles, en Santander, ante un Racing líder de la categoría. El equipo de Borja Jiménez necesita elevar claramente su ritmo de puntuación si quiere aspirar al playoff. Con 45 puntos en 31 jornadas, los rojiblancos están obligados a mejorar sus números en este tramo final para acercarse a la zona noble. La semana ha estado condicionada por el conflicto abierto entre el club y un sector importante de la afición a raíz del día del club. Aun así, el club ha vendido cerca de 6.000 suplementos a abonados y 3.000 entradas, a lo que se suman los 5.000 abonados que no necesitan suplemento para acceder. Además, se espera un importante desplazamiento de seguidores del Deportivo, que superarán con claridad las 570 entradas enviadas inicialmente a Galicia.

Ambiente tenso y movilización de la afición

Además, está previsto que haya recibimiento al equipo por parte de la afición, que se ha citado a las 19.00 horas en los aledaños del campo. El club y el dispositivo de seguridad también cuentan con que una parte importante de los aficionados rojiblancos, que han decidido no entrar al estadio en señal de protesta por el día del club, siga el partido desde los alrededores del municipal gijonés.

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En el palco estará presente Alejandro Irarragorri, tras una semana especialmente delicada en la relación entre la entidad y parte de su masa social. Además, antes del inicio del encuentro se guardará un minuto de silencio en memoria de Miguel Fanjul, socio número uno del Sporting, fallecido el pasado 16 de marzo.