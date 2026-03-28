El Sporting empata en el campo y pierde en la grada: Otero lidera un punto insuficiente (1-1)

Empató en el campo y perdió en la grada. El Sporting se quedó con un punto que sabe a poco en el partido de la discordia. Con media entrada en El Molinón tras el plante de la afición al trato recibido por la directiva a cuenta del día del club, el equipo dio la cara en una buena primera parte en la que fue superior al Deportivo. Otero, de falta, hizo justicia antes del descanso, liderando a un conjunto gijonés menguado en el segundo periodo, como su grada. Atrincherado, sucumbió a once del final para alegría de los tres mil deportivistas en una noche triste para el Sporting en el más extraño Molinón de los últimos años.

Volvieron Yáñez y Gaspar al once, junto al esquema de siempre. Empezó el partido con el Sporting y el Deportivo contagiándose del enrarecido ambiente. Los dos equipos, esperándose, sin saber muy bien qué hacer con el balón. Un juego táctico tremendamente aburrido en un Molinón con media entrada y salpicado de blanquiazul. Casi un cuarto de hora tardó en verse el primer acercamiento con peligro. Fue de los rojiblancos, en una llegada en velocidad de Gaspar que Ferllo despejó a córner segundos antes de evitar el primer tanto de la noche. Pablo Vázquez cabeceó con autoridad el saque de esquina de Corredera y el meta deportivista metió una gran mano a la altura de la escuadra. Alivio visitante. Entró en calor el equipo de Borja Jiménez para meter la siguiente.

Sporting 1 1 Deportivo 1-0, min. 17: Otero y 1-1, min. 79: Dani Barcia. Alineación Sporting Yáñez (2); Guille Rosas (1), Pablo Vázquez (1), Diego Sánchez (1), Brian Oliván (1); Manu Rodríguez (1), Corredera (2); Dubasin (1), Gelabert (1), Gaspar (1); Otero (3). CAMBIOS Pablo García (1) por Gaspar, min. 68; Justin (1) por Dubasin, min. 79 y Curbelo (s.c.)por ManuRodríguez, min. 91. Alineación Deportivo Ferllo (2); Ximo Navarro (1), Comas (1), Dani Barcia (2), Escudero (1); Alti (1), Riki (1), Villares (1), Luismi Cruz (1); Mario Soriano (2) y Nsongo (1). CAMBIOS Mulattieri (1) por Villares, min. 46; Quagliata (1) por Escudero, min. 61; Yeremay (1) por Ximo Navarro, min. 61; Eddahchouri (1) por Nsongo, min. 78. y Patiño (1) por Riki, min. 78. Rafael Sánchez (Comité murciano). Amonestó a los locales Brian Oliván y a los visitantes Dani Barcia, Luismi Cruz y Comas. El Molinón Enrique Castro Quini: 11.627 espectadores, según datos oficiales.

Un balón cabeceado por Juan Otero pilló la espalda de la defensa adelantada del Dépor. Dubasin olió la sangre. El Pingüino, experto en sacar ventaja en balones divididos, en cuerpear para conseguir forzar la falta, llevarse el balón o ambas cosas, le ganó la partida a un lento Dani Barcia. Cayó a plomo el zaguero y se llevó por delante al rojiblanco. Falta en la frontal, amarilla para el central de los gallegos y protesta local al entender que pudo ser roja. Otero, en un momento impecable, posiblemente el mejor desde su aterrizaje a Gijón, se la pidió. Sacó la diestra y puso a saltar a los que estaban aguantando los gritos de tres mil deportivistas invadiendo cada rincón de El Molinón.

El Deportivo asomó a la media hora con un primer saque de esquina que no encontró rematador. Evidenciaba problemas ante un rival al que hundía sin daño. Se protegía bien un Sporting que, por momentos, llegó a juntar líneas en la frontal acumulando, en poco más de tres metros a todo el bloque de jugadores. Pudo empatar el Dépor al filo del descanso, en un duelo entre Nsongo y Pablo Vázquez en el área, resuelto con el defensa rojiblanco en el suelo y el delantero encañonando. Achicó la zaga para forzar el primero de dos saques de esquina consecutivos, tras los que señaló el descanso.

María Rendueles

El inicio de la segunda parte reivindicó dos cosas: la dificultad de mantener el resultado y la importancia de Yáñez. El recuperado guardameta rojiblanco evitó el empate, por dos veces, en los primeros cinco minutos. Primero, en un disparo ajustado de Nsongo que rozó lo justo para que no se fuera para adentro. Después, en un mano a mano, algo escorado, pero mano a mano, en el que le adivinó las intenciones al delantero del conjunto coruñés. Gasolina para los visitantes, que habían situado un punta más con la entrada de Muliattieri por Villares, y aviso para un Borja Jiménez permanentemente de pie.

Aguantó el tipo el Sporting mientras el Dépor sumaba efectivos en ataque. A falta de media hora, Quagliata y Yeremay afilaban las bandas tomando el relevo de Esudero y Ximo Navarro. Volvía a hundirse un conjunto gijonés al que le costaba salir de su campo. La Tribunona, la más activa y rojiblanca de las gradas del municipal gijonés, pedía al entrenador mover el banquillo. El equipo menguaba. Intentó salir del apuro corriendo a la espalda. También apoyándose, una vez más, en un intratable Juan Otero. En otro balón buscando las cosquillas de los centrales deportivistas, la potencia del cafetero le hizo llevarse colgando a Comas. Forzó la falta en la esquina del área. Centímetros para ser penalti. También la amarilla. Hasta el brazalete, heredado de un Gaspar sustituido por Pablo García, flotaba en el aire, reventado por puro músculo colombiano. Al Sporting parecía no alcanzarle para más.

El segundo cambio de los rojiblancos llegó en el minuto 79, con Justin saltando al campo por un Dubasin agotado. Movió a Corredera al carril izquierdo, llevó a Pablo García al contrario, el menos bueno para él, el derecho, y la resistencia terminó. Empató en la siguiente jugada el Dépor, en una acción a balón parado. Dani Barcia, autor del gol de la victoria deportivista en la primera vuelta, cabeceó una falta lateral botada por Luismi Cruz. Tardó en subir al marcador. El posible fuera de juego de Patiño acabó con llamada desde el VAR para analizar la acción en detalle. Rafael Sánchez terminó confirmando el tanto poco después.

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No terminó ahí el acoso visitante ante un Sporting que luchaba ya por salvar el punto. Entró Curbelo por Manu Rodríguez con el tiempo cumplido y añadió un central más al dibujo Borja Jiménez, junto al regreso de Pablo García a la banda izquierda. Pedía la hora el conjunto rojiblanco para acabar con un punto que no alivia ni en la tabla ni en la grada. El Molinón acabó con el sonido de la afición rival cantando “que sí, j…, que vamos a ascender”, y el Sporting subiendo la megafonía a tope, perfecta metáfora de la realidad del conjunto rojiblanco. En el palco, Alejandro Irarragorri. Debe buscar soluciones para evitar episodios en el futuro como los vividos, sucesivamente, en los últimos días.