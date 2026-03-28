Yáñez vuelve a una convocatoria del Sporting con 22 futbolistas para recibir al Deportivo
Los rojiblancos buscarán acercarse a la zona de play-off ante uno de sus rivales directos
O. N.
Rubén Yáñez vuelve a la convocatoria del Sporting. El guardameta rojiblanco, lesionado durante la visita al Andorra, ha adelantado los plazos previstos para su recuperación y forma parte de la lista de 22 convocados para el encuentro ante el Deportivo de La Coruña. No se espera, sin embargo, que sea de la partida. Si no hay cambio de última hora, la previsión es que inicie desde el banquillo.
La lis ta de convocados del Real Sporting está formada por: Yáñez, Christian Joel, Venteo, Guille Rosas, Pablo García, Perrin, Diego Sánchez, Gaspar, Bernal, Gelabert, Queipo, Brian Oliván, Corredera, Pablo Vázquez, Dubasin, Amadou, Otero, Kevin Vázquez, Curbelo, Justin, Oyón y Manu Rodríguez.
El Real Sporting y el Deportivo de La Coruña disputan esta noche (21.00 horas, El Molinón) su partido correspondiente a la jornada 32 de Segunda División. El equipo rojiblanco tratará de sumar un nuevo triunfo como local que le permita acercarse a la zona alta de la clasificación.
El colegiado Rafael Sánchez, del Comité de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, dirigirá el partido. El cuarto árbitro será Daniel Miranda, mientras que David Gálvez (Comité de Árbitros de Fútbol de Madrid) estará en el VAR. El jugador sportinguista Diego Sánchez está apercibido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas.
Las taquillas de El Molinón permanecerán cerradas al ser un partido declarado de alto riesgo. Tampoco puede haber venta online. Sí habrá disponible una taquilla de incidencias a partir de las 18:00 horas.
El Sporting-Dépor se podrá seguir por LaLiga TV Hypermotion, Gol Stadium y Cayo TV a partir de las 21:00 horas.
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