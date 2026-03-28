Yáñez vuelve a un once del Sporting que recupera su dibujo habitual ante el Deportivo
Gaspar amplía las novedades del equipo para superar al segundo clasificado en Liga
El Sporting de Gijón ya tiene once titular para el partido de esta noche en El Molinón (21.00 horas) ante el Deportivo de La Coruña. Yáñez regresa a la titularidad tras recortar los plazos de la lesión muscular que le mantenía apartado del equipo desde la visita a Andorra. Gaspar también vuelve a salir de inicio dentro de un esquema que recupera el dibujo habitual, con línea de cuatro en defensa, doble pivote, y Gelabert actuando por detrás del delantero.
El once del Sporting de Gijón está formado por: Yáñez; Guille Rosas, Pablo Vázquez, Diego Sánchez, Brian Oliván; Alex Corredera, Manu Rodríguez; Dubasin, Gelabert, Gaspar; y Otero. En el banquillo estarán Christian Joel, Venteo, Pablo García, Perrin, Bernal, Queipo, Amadou, Kevin Vázquez, Curbelo, Justin y Oyón.
El Deportivo de La Coruña, por su parte, saltará con: Ferllo; Ximo Navarro, Comas, Dani Barcia, Escudero; Alti, Riki, Villares, Mario Soriano; Luismi Cruz y Nsongo. En el banquillo, Germán, Eric Puerto, Patiño, Mulattieri, Eddachouri, Yeremay, Quagliata, Loureiro, Gragera, Cristian Herrera, José Ángel y Samu.
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