El análisis de Josu Uribe sobre el empate del Sporting ante el Deportivo: vía crucis o resurrección

La jornada 32 de La Liga Hypermotion trajo a El Molinón a todo un histórico de nuestro fútbol como es el Deportivo de La Coruña, dejando unas tablas en el marcador que posiblemente no sean buenas para ninguno de los dos pero que en un partido bastante espeso de los dos equipos se puede decir que hicieron justicia.

Partido marcado por la protesta de la masa social rojiblanca a algunas políticas marcadas por la propiedad mejicana, y donde se demuestra que en el fútbol es tan importante los que están en el verde como los que sostienen este negocio que no son otros que los aficionados.

Las propiedades marcan las directrices de un club pero no deben olvidar que el fútbol es de los aficionados, sin los estadios llenos de gente y pasión no sería el deporte rey.

Un Deportivo que modificó su modelo con la inclusión de tres centrocampistas como Villares, Ricky y Soriano con la clara idea de tener un mayor control de juego e impedir las peligrosas transiciones de los asturianos.

Un Real Sporting con su estructura habitual de juego basada en ese 1/4/2/3/1 con la inclusión de Gaspar y Dubasin en las bandas para dejar la posición de enganche a Gelabert junto a un enorme Otero arriba.

Un equipo el rojiblanco donde a pesar de ponerse pronto en ventaja le costó mucho controlar el ritmo del juego y del partido, no supo o no pudo manejar las necesidades que requería el juego.

Cierto es que los gallegos tenían el mando del partido pero no conseguían generar excesivo peligro, no conseguían acciones de desborde que les permitiesen hacer sufrir a un rival que defendía muy ordenado y no daba muchas facilidades.

Poco tiempo le duraba el balón a los rojiblancos lo que impedía poner en ataque a sus dos laterales Guille y Bryan para generar peligro y superioridades por fuera o que Gelabert pudiera tener su protagonismo habitual y ambos aspectos son básicos en el modelo de juego de Borja Jiménez.

Una segunda parte donde los gallegos modifican su modelo de juego prescindiendo de un centrocampista para que con la entrada de Mullattieri en la punta del ataque dar un paso adelante obligando en muchos momentos a que los locales tuvieran que defender con cinco en su última línea y retroceder muchos metros su primera línea de presión.

Los gallegos con el control del balón y del juego junto a la introducción de jugadores de enorme calidad como Yeremay, Quagliata, Edda y Patiño volcaron definitivamente el juego al campo.

Consiguieron desgastar a un rival que corrió muchísimo detrás del balón y le hizo llegar muy desgastado al último tramo de partido donde incluso los gallegos pudieron llevarse los tres puntos.

Un Sporting donde jugadores tan importantes en fase ofensiva como Gaspar, Gelabert o Dubasin fueron incapaces de llegar al último tercio del partido con gasolina para poder hacer daño al rival.

Un Sporting en esta segunda parte donde le costó muchísimo tanto recuperar el balón para poder transitar y llevar al rival cerca de su área, como el poder tener un poco más el control del balón para gobernar el partido y no desgastar ni física ni mentalmente a sus jugadores más desequilibrantes.

A nivel individual destacar el buen rendimiento de Yáñez después de venir de una lesión, pudo aguantar al equipo en los momentos donde los gallegos apretaron de verdad.

Destacar el rendimiento tanto de Pablo Vázquez como Álex Corredera que mantuvieron el tipo siempre en sus zonas de trabajo, junto a un Juan Otero que se ha echado definitivamente el equipo a sus espaldas.

El poco control del juego que tuvo el equipo impidió ver la mejor versión ofensiva tanto de Guille como de Bryan teniendo que trabajar mucho los dos en situaciones defensivas y ante buenos peloteros.

Dos jugadores muy importantes en el juego asturiano no han llegado en su mejor nivel a este último tercio de campeonato y son Dubasin y Gelabert, son jugadores muy determinantes en fase ofensiva que cuando no aparecen el equipo se resiente.

Un Real Sporting que no está lejos de los mejores equipos de la categoría pero que le falta consistencia y regularidad en su juego para ser una realidad junto a una mayor profundidad de su plantilla, que ayer vimos que es algo que dista mucho del cuadro gallego.

Para poder soñar con ese ansiado playoff necesitan sumar de tres en tres en esta última fase del campeonato y esto le ha costado mucho a los rojiblancos esta temporada.

No llegan con ser un equipo ordenado y equilibrado para meterse arriba, se necesita agitar la chistera y dar un golpe encima de la mesa cuando toca hacer daño al rival, se necesita algo más.

El reto inmediato del Sporting

Llega la Semana Santa y no da tiempo a relamerse las heridas, próxima estación un Racing de Santander con una gran plantilla pero capaz tanto de lo mejor como de lo peor.

Un rival que a pesar de ir líder prácticamente todo el año ha recibido sonoros fracasos como local ante equipos que están peleando la permanencia como son Cultural o Zaragoza.

Un rival que juega y deja jugar… Semana Santa de viacrucis rojiblanca o resurrección… cosas de fútbol, amigos.