Borja Jiménez vuelve al punto de origen en el Sporting entre "la ambición" y los "50 puntos"

El Sporting comenzará a preparar esta mañana la visita al líder de Segunda División. El conjunto rojiblanco se medirá el miércoles al Racing de Santander (El Sardinero, 21.30 horas). Borja Jiménez ha programado dos sesiones para dibujar el equipo que tratará de reencontrarse con la victoria ante uno de los conjuntos más en forma de la categoría. Andrés Cuenca, en la fase final de su recuperación, apunta a poder ser una de las novedades de la convocatoria. El zaguero ya estuvo a punto de integrar la lista para el duelo del pasado sábado ante el Deportivo de La Coruña.

El Sporting se ejercita hoy a las 10.45 horas eh Mareo, mismo horario de la sesión programada para mañana. Los dos entrenamientos se celebrarán a puerta cerrada. El equipo tiene previsto desplazarse el miércoles, a las 11.30 horas, a Santander. Quedará concentrado en la capital cántabra antes del duelo ante el Racing. El equipo se reencontrará con el exrojiblanco José Alberto López, al que ya superó durante el partido de la primera vuelta (2-1). Fue, además, el primero de Borja Jiménez como entrenador del Sporting. Dubasin y Pablo Vázquez hicieron los goles del Sporting, y Jeremy Arevalo acortó diferencias. El entrenador rojiblanco verbalizó a su llegada su convencimiento de que el equipo, en algún momento de su estancia en el banquillo (firmó hasta 2027), estaría en condiciones de pelear por el play-off. También que el primer objetivo debía ser los 50 puntos, algo que le funcionó en su exitoso paso por el Leganés. Tras reiterar "la ambición" del equipo después del empate ante el Dépor, el equipo buscará en Santander un impulso que permita llegar vivo al tramo final.

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No estará solo el equipo en El Sardinero. Casi 3.000 seguidores rojiblanco se quedaron sin entrada en el sorteo que repartió las 577 localidades enviadas por el Racing a Gijón. Algunos han intentado conseguirla por otra vía, pero el papel lleva días agotado en el campo de los racinguistas. En la página web del Racing ni siquiera está habilitada ya la opción de compra de entradas para un encuentro en el que el Sporting se juega mantener viva la llama de la ilusión por el play-off.