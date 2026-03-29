Fiesta en El Molinón: victoria del Sporting Femenino ante 2.300 aficionados

El Molinón volvió a abrir sus puertas apenas 24 horas después del partido del primer equipo masculino ante el Dépor, donde hubo plante de buena parte de la afición por el polémico día del club. Esta vez, el foco no estaba en la grada ni en saber si el boicot contra la propiedad iba a salir o no adelante. Todas las miradas estaban puestas en el Sporting Femenino, que ejercía como local por primera vez en El Molinón. La primera ocasión en la que jugaron en el templo rojiblanco fue en 2019. Lo hicieron ante el Gijón Femenino, pero como visitantes. Ganaron 1-7. El de ayer fue un día señalado que reunió a unos 2.300 espectadores. La entrada no fue la esperada por el club, pero la gente sí respondió a la ocasión. Había ganas de fiesta y de pasarlo bien. Desde el minuto 9, el "¡Ahora Quini, ahora!" empezó a retumbar en las gradas, como una señal inequívoca de que el público era consciente de la importancia del momento, ya que las rojiblancas se jugaban amarrar la permanencia en Segunda Federación.

Entre los asistentes se encontraba Fernando Corral, padre de la jugadora Sandra Corral, que no dudó en explicar el motivo de su presencia y, de paso, lanzar una crítica a la situación habitual. "Estoy aquí porque mi hija jugaba en El Molinón. Mareo no reúne las condiciones: no estamos bien sentados y eso no pasa en otros campos. Además, no tiene sentido pagar 12 euros por entrar. Es algo que se ha extendido en Segunda Federación y no lo entiendo. Y, al final, a los cinco minutos dejan pasar a todo el mundo", decía el padre, reivindicando la importancia de jugar en El Molinón.

La emoción también se vivía en lo personal. Mónica Feito y Aroa Cernuda, hermana y madre de la jugadora Yaiza, no ocultaban lo especial del momento: "Estamos muy emocionadas. Lleva ocho años en el club y cuando el Sporting jugó aquí la otra vez, ella estaba en una categoría inferior. Ojalá ganen. Nos gustaría que esto se repitiera, porque se lo merecen".

También acudió Virginia Gordo, acompañada de su hijo y un amigo, con una idea clara en mente: "Vengo porque quiero que el fútbol también tenga valor para las chicas. Ojalá pudieran jugar aquí todas las jornadas".

Sobre el césped, el Sporting estuvo a la altura de la jornada. El conjunto rojiblanco se impuso por 3-1 y, al término del encuentro, las jugadoras celebraron la victoria junto a la grada. La afición se quedó para aplaudirlas, algo no siempre habitual en los partidos del masculino, pero que esta vez sirvió para redondear una tarde especial.

María Yenes, directiva de la Federación Asturiana, también quiso poner contexto a la cita, valorando el paso dado sin perder de vista el camino que queda: "Que se abran estos estadios para hacer un poco de fiesta está muy bien, pero hay que trabajar en el día a día para que esto sea habitual. Lo de hoy (por ayer) es algo especial, pero hay que seguir creciendo. Lo realmente importante es que esto deje de ser noticia", resumió.

El Sporting Femenino cerró así una tarde histórica, con la sensación de haber dado un paso adelante y con el deseo de no tener que esperar otros siete años para volver a celebrar un triunfo en el estadio que también es su casa.

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