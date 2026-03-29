El Sporting Femenino conquista El Molinón y sella la permanencia en Segunda Federación

Sporting Femenino 3 Olímpico de León 1 Sporting Femenino: Carbajal (2); Yaiza (1), Rosa (2), Cueto (2), Natalia (1), Antía (3), Granda (1), Ainhoa (1), Ávila (1), Sandra (2) y Mariuca (2). Cambios: Testa (1) por Natalia, min. 65; Valle (1) por Ávila, min. 65; Arratia (s.c.) por Valle, min. 75; Andreu (s.c.) por Yaiza, min. 82; Alba (s.c.) por Nuria Cueto, min. 82. CD Olímpico de León: Alba Sánchez (2); Alba Fariza (1), Sofía Fernández (1), Aitana (2), Helena (1), Ayure Rodríguez (1), Aida Samper (1), Emma (1), Marta San Teodoro (1), Andrea Albiol (2) y Paola Fernández (1). Cambios: Nerea (1) por Paola Fernández, min. 46; Vero (1) por Ayure, min. 63; Claudia (s.c.) por Alba Fariza, min. 79; María (s.c.) por Sofía Fernández, min. 79; Inés (s.c.) por Andrea Albiol, min. 85. Goles: 1-0, min. 26: Antía; 2-0, min. 50: Aida Samper, en propia puerta; 2-1, min. 60: Aitana; 3-1, min. 65: Nuria Cueto. Árbitra: Nerea Delgado (Comité asturiano). Amonestó a las locales Yaiza y Testa, y a las visitantes Sofía, Albiol y Aitana. El Molinón: 2.300 espectadores.

El Sporting Femenino vivió una jornada histórica en El Molinón, en su segunda aparición en el estadio gijonés (no jugaba en él desde 2019), que pese a ejercer como local también suponía un escenario poco habitual para las rojiblancas. El conjunto sportinguista, que venía de caer en sus últimos compromisos, firmó un sólido triunfo ante el Olímpico de León (3-1) y, además, certificó de manera matemática la permanencia en Segunda Federación.

El partido arrancó con iniciativa local. Nuria avisó en el minuto 3 con un centro que acabó en córner. Mariuca lo puso cerrado al primer palo, pero la zaga visitante despejó y buscó salir a la contra. Poco después, en un saque de banda, Nuria tuvo que ser atendida tras una acción fortuita.

Con el paso de los minutos, el Sporting trataba de imponer su ritmo. Ángela Ávila probó suerte en el 15 con un disparo que atrapó Alba Sánchez. También Sandra lo intentó en el 18 tras una jugada ensayada, sin éxito. La réplica visitante apenas generaba peligro, más allá de alguna acción aislada a balón parado.

El dominio local encontró premio en el minuto 26. Rosa envió un balón en largo que Mariuca prolongó hacia Antía Mayo. La delantera ganó la espalda a la defensa leonesa y, sin oposición, batió a la portera para firmar el 1-0.

Antes del descanso, el Sporting tuvo alguna opción más, como un intento de Granda, que no se decidió a finalizar, y una acción posterior de Antía que no encontró puerta. El Olímpico apenas inquietó, salvo en un córner que despejó la defensa rojiblanca. Con ventaja mínima se llegó al descanso.

Nada más comenzar la segunda parte, el Sporting amplió distancias. En el minuto 50, un córner botado por Mariuca terminó en un barullo dentro del área que Aida Samper introdujo en su propia portería (2-0).

El Olímpico reaccionó en el 60, cuando Aitana recortó diferencias tras un saque de esquina (2-1). Sin embargo, la respuesta local fue inmediata. En el 65, Mariuca protagonizó una buena acción por banda y asistió a Nuria Cueto, que definió para devolver la tranquilidad a las gijonesas (3-1).

En el tramo final, el Sporting pudo aumentar la renta. Antía dispuso de una clara ocasión en el 89, con una vaselina que se marchó rozando el palo, y volvió a intentarlo poco después asistiendo a Elena Valle, cuyo remate no encontró portería. El Olímpico, por su parte, apenas generó peligro en los últimos minutos. El pitido final desató la celebración de un Sporting que logró una victoria significativa en un escenario emblemático, asegurando además su continuidad en la categoría. Un partido especial que, y como señalaba un aficionado, Pelayo Rodríguez, miembro de la peña Sentimiento Rojiblanco, "ya era hora de que jugaran aquí; es importante dignificar el femenino porque es el mismo escudo independientemente del sexo".

Impulso al fútbol femenino desde la grada

También quiso reivindicar el impulso al fútbol femenino Fernando Corral, padre de la jugadora Sandra: "El fútbol femenino hay que potenciarlo. Hoy tenía que ser una fiesta, con puertas abiertas. Vamos a ganar", adelantaba Corral.

En la misma línea se expresó María Yenes, exjugadora del Sporting y actual directora deportiva del fútbol femenino en la Federación Asturiana: "Hay que seguir trabajando día a día, haciendo que esto sea cada vez más una rutina para hacer crecer el fútbol femenino. A día de hoy es difícil, pero sería positivo que se abriera el campo 1 de Mareo para que la gente tuviera grada donde ver al Femenino".

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Siete años después de su anterior encuentro en el municipal gijonés, el Sporting Femenino volvió a ganar en El Molinón, dejando una imagen prometedora y con el deseo de que no tengan que pasar tantos años para volver a jugar en el templo rojiblanco.