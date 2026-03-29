El Sporting, a por el líder tras minimizar daños: de Éibar a apagar la crisis en Santander

La jornada que evidenció el notable desgaste social entre la directiva del Sporting y su afición, terminó minimizando los daños deportivos del empate en casa ante el Deportivo de La Coruña. Los rojiblancos se mantienen a la misma distancia del play-off, cinco puntos, gracias al pinchazo ayer de la Unión Deportiva Las Palmas en Éibar. Los canarios cayeron 3-1 en Ipurúa, lo que sumado al empate del sábado del Castellón, evita que el tren de la promoción se aleje. El miércoles tocará visitar a un Racing de Santander que comanda la clasificación.

Un aficionado sostiene una bufanda que reza «sosrealsporting». | JUAN PLAZA

Son tiempos de reflexión en los despachos de Mareo. También en los vestuarios. Después de que las protestas del sportinguismo por cómo se formuló el día del club se tradujeran en una desoladora imagen en las gradas ante el Deportivo de La Coruña, José Riestra, presidente ejecutivo, volvió a tomar la palabra en busca de la unidad perdida. La desconfianza, hacia los rectores y también sobre las posibilidades del equipo para alcanzar los puestos del play-off, vuelve a estar en la calle. Quedan diez jornadas para conseguir revertirlo o sufrir un mayor desgaste.

En lo institucional, la presencia de Alejandro Irarragorri en Gijón pone un poco más en el foco las consecuencias de un día del club que ha agotado la paciencia de una parte importante del sportinguismo. La preocupación por las consecuencias ha sido evidente en una semana en la que se han realizado hasta tres comunicados en torno a esta decisión y José Riestra, presidente ejecutivo, se vio obligado a dar explicaciones públicas para intentar rebajar la tensión y aclarar la postura del club. Si bien el abonado conocía desde el inicio de la campaña que en algún momento de la temporada el Sporting se aplicaría el día del club (jornada en la que los socios deben pasar por taquilla), y que los precios aplicados (22 euros el más alto) eran similares a los de la campaña anterior, el momento (una temporada con 24.000 abonados, tras un año decepcionante, y masivos desplazamientos por parte de la afición) y, sobre todo, la forma en la que respondió el Sporting a las demandas del sportinguismo, aumentó el incendio.

Muchos entendieron que el primer comunicado, en el que el Sporting se comprometió a prescindir del día de club la próxima campaña, fue poco menos que un engaño al no concretar si en ese siguiente curso la subida del abono podría ser proporcional a esa cantidad, lo que llevaría a desembolsar en la práctica la misma cantidad de dinero. Ahí, entre el sportinguismo se fraguó la idea de no ir al campo ante el Dépor en señal de protesta. El segundo movimiento del club, en el que convocó a distintas asociaciones de aficionados en El Molinón para tratar de llegar a un punto en común que evitase que muchos no entrasen al campo, agitó mucho más los ánimos. Ni se mostró voluntad de cambiar cosas de cara al partido, ni acercamiento alguno, según relatan quienes participaron. El enfado, a más.

El tercero de los movimientos, con el Sporting dispuesto que la cantidad del día de club pudiera descontarse en futuras compras de entradas o el abono de la campaña siguiente, se entendió ya como una medida para evitar un Molinón con más protagonismo de los aficionados del Deportivo, que de tener la voluntad de recuperar realmente la confianza del sportinguismo. Fueron días de cálculos sobre hasta qué punto ese malestar iba a ser visible en las gradas en un partido en el que la derrota del equipo en Las Palmas, evitando meterse de lleno en el play-off, y el horario (un sábado de frío a las 21.00 horas), tampoco ayudaron. El impacto, con 11.627 espectadores, tres mil de ellos deportivistas, escenificó la crisis social. Muchos de los que decidieron no acudir al partido estuvieron primero en el recibimiento, y después, en los aledaños, siguiendo el encuentro por televisión. Fue un altavoz para dirigir su crítica a la directiva por todo lo acontecido días antes.

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Salvo cambios de última hora, no se espera que Alejandro Irarragorri acompañe al equipo en la visita al Racing de Santander. El presidente del Sporting, que ya acompañó al equipo en visitas anteriores a El Sardinero, tiene otra previsión en la agenda. Lo que parece evidente es la necesidad de ganar para intentar recuperar parte de la distancia cedida con la cabeza de la tabla, y también del crédito de un sportinguismo. Todo, en un clima de agotamiento, en lo deportivo y en lo social.