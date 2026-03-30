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¿Se puede apoyar el boicot al día del club y, en cambio, ir a Santander? El pensar de dos peñas: "La razón nunca fue un plantón al equipo"

"Queremos ser útiles y no queremos estar en una posición de cabreo eterno", sostienen los colectivos de aficionados del Sporting de Gijón

Así fue el partido entre el Sporting y el Deportivo, dentro y fuera de El Molinón

Así fue el partido entre el Sporting y el Deportivo, dentro y fuera de El Molinón / Juan Plaza

Andrés Menéndez

Andrés Menéndez

¿Se puede apoyar el boicot al día del club y ahora ir a Santander a una de las Mareonas del año para respaldar al equipo? Sí, se puede, según razonan dos peñas sportinguistas: Nuevo Gijón -Perchera y Los Guajes ejemplifican esa dualidad en un momento de tensión entre la afición rojiblanca y el Grupo Orlegi. Ambos colectivos, pertenecientes a Unipes, respaldaron —e incluso lideraron— el boicot del pasado sábado en El Molinón durante el encuentro ante el Deportivo de La Coruña y, apenas unos días después, estarán en Santander para acompañar al equipo con varios de sus integrantes.

Lejos de ser posturas incompatibles, ambas peñas defienden que su posicionamiento responde a una diferencia clara entre lo institucional y lo deportivo. Una idea que, además, adquiere relevancia por el papel que han jugado sus presidentes, Alberto Farpón y Juanma Castañón, dos de las tres figuras que participaron en la reunión entre el club y los colectivos sociales en plena crisis por el “día del club”. "Vamos a seguir apoyando al equipo y estamos abiertos al diálogo. Somos conscientes de que quienes gestionan son ellos. Queremos ser útiles y no queremos estar en una posición de cabreo eterno", explica Farpón, presidente de Nuevo Gijón- Perchera, marcando una línea que combina firmeza en la crítica y voluntad constructiva. Su peña fue una de las que optó por no acceder a El Molinón en señal de protesta, en una decisión que, subrayan, respondía a un sentir compartido. "Lo que quisimos demostrar el sábado es un descontento generalizado con la gestión de Orlegi", apunta Farpón. En paralelo, desde la peña sportinguista Los Guajes, su presidente Juanma Castañón refuerza esa misma idea de fondo: "Decidimos ir a Santander porque La Mareona siempre estará al lado del equipo. La razón del boicot nunca fue un plantón al equipo, ellos saben que nunca estarán solos, sino que se produjo por una serie de decisiones que lleva tomando el club y su junta directiva que consideramos que son erróneas y que este no es el camino a seguir; entonces la afición decidió plantarse".

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Ambos colectivos coinciden en que el viaje a El Sardinero forma parte de la esencia del sportinguismo. “Seguimos para adelante con este viaje porque Santander está marcado siempre en el calendario. Bajo ningún concepto queríamos dejar solo al equipo y lo demostramos yendo”, señala Farpón. El malestar, sin embargo, persiste. Desde Nuevo Gijón Perchera apuntan a cuestiones estructurales: “No estamos contentos con la gestión del grupo, sobre todo por el símbolo de Mareo y los proyectos deportivos. Los abonos siguen siendo de los más altos de Segunda y no vemos una plantilla hipercompetitiva. Al contrario, el Sporting nunca está entre los favoritos”. También hay una crítica fuerte a la gestión del “día del club” y la relación con la masa social. “Creemos que hubo falta de empatía. Hubo más socios de los esperados y muchos ya habían pagado el suplemento de Copa”, explican, considerando además que la reacción posterior de la entidad “fue un gesto, pero llegó tarde”, sostiene Farpón.

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