Más problemas en el Sporting: Manu Rodríguez, con molestias en la rodilla, pendiente de pruebas médicas

Nuevo contratiempo en forma de lesión para Borja Jiménez. El técnico del Sporting de Gijón podría perder a Manu Rodríguez en un momento especialmente delicado de la temporada, con dos compromisos clave para apurar las opciones de play-off en apenas unos días. Manu Rodríguez, que se ha convertido en un jugador capital en la medular para Borja Jiménez, sobre todo después de la lesión de Nacho Martín, es seria duda para el encuentro en El Sardinero ante el Racing de Santander. El centrocampista, de 20 años, tampoco tiene asegurada su presencia en el choque del domingo en El Molinón ante la Real Sociedad B. El futbolista arrastra molestias en la rodilla y está pendiente de pruebas médicas que determinen el alcance de la lesión.

Mata y Conde, con el primer equipo

La situación agrava aún más el escenario en la medular sportinguista, ya de por sí condicionado por las ausencias de larga duración: Mamadou Loum y Nacho Martín. Ante este panorama, el técnico ha buscado remedios en la cantera. En la sesión de este lunes, el cuerpo técnico recurrió al filial y subió a entrenar al centrocampista Diego Matabuena, además del delantero Miguel Conde. Matabuena, que viene ofreciendo un buen rendimiento en el segundo equipo y es uno de los proyectos más firmes del club, gana enteros como posible novedad en la convocatoria para el duelo en Santander.