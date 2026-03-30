El Sporting confirma la renovación de Manu Rodríguez hasta 2030
El medio, de 20 años, seguirá en el club rojiblanco cuatro cursos más tras alcanzar los objetivos deportivos que estaban estipulados en el contrato
El Sporting de Gijón ha informado este lunes de la renovación de Manu Rodríguez, mediocentro de 20 años, hasta 2030. El centrocampista gallego, firmado en verano de 2024 para el filial rojiblanco, como una apuesta de Pedro Menéndez, ha alcanzado los objetivos deportivos para su renovación automática, tal y como ha anunciado el club gijonés. Rodríguez ha disputado esta temporada 22 partidos con el primer equipo (19 en Liga y 3 más en Copa del Rey). Rodríguez llegó a Mareo desde el Celta de Vigo y se ha convertido en un jugador muy importante para el primer equipo del Sporting de Gijón. "El Club muestra su satisfacción por la continuidad de Manu y desea que tenga muchos éxitos como jugador rojiblanco", anuncian en la entidad rojiblanca.
El centrocampista, que se ha convertido en una pieza clave en la medular, apunta a causar baja para el encuentro en El Sardinero por molestias en su rodilla. En ese sentido, el jugador se ha sometido en las últimas horas a pruebas médicas para conocer al detalle el estado de esas dolencias, sin que se pueda descartar que sufra un esguince leve, algo que le dejaría sin competir para el encuentro en Santander y, con casi total seguridad, también para el encuentro que el Sporting de Gijón disputa este domingo en El Molinón ante la Real Sociedad B.
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