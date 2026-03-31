El análisis de Josu Uribe del Racing de Santander-Sporting de Gijón: las claves del partido según el especialista

Jornada semanal de la Liga Hypermotion que lleva al Real Sporting a visitar al líder de la categoría, el Racing de Santander.Un partido que, con la ausencia en la categoría del Real Oviedo, se puede considerar semejante a un derbi, pero siempre con muy buen talante entre clubes y aficiones.Entramos ya en esas tan importantes últimas diez jornadas que marcarán el devenir de los objetivos de muchos equipos, donde todo el mundo vende cara su derrota para evitar problemas y terminar bien el ciclo futbolístico.Los cántabros lideran no solo la tabla clasificatoria, sino también la mayoría de los datos que dan valor al rendimiento de sus jugadores y plantilla. Datos de victorias y goles, datos de recuperaciones de balón en campo contrario o de transiciones ejecutadas en campo rival. Un gran equipo el cántabro.

La dirección deportiva sigue en manos de un buen profesional como es Chema Aragón, un hombre con muy buen ojo para comprar barato y vender caro, un técnico que seguro hará un gran trabajo y ayudará a crecer al equipo cántabro. Un mercado de invierno que trajo la venta de Jeremy al Stuttgart por una cifra cercana a los 8 millones de euros, cantidad que permite al club reforzarse y seguir buscando objetivos cada vez mayores. Incorporaciones como el portero sueco Eriksson, las cesiones del centrocampista Damián Rodríguez (Celta) y del punta Lozano (Athletic Club), y la compra del delantero georgiano Guliashvili por una cifra cercana a los 3 millones de euros han hecho posible conformar una plantilla muy competitiva.

Un equipo que no pasa por su mejor momento, con dos derrotas consecutivas por primera vez en toda la temporada, y que ha empezado a generar dudas en el entorno. Un equipo que tiene los fantasmas de temporadas anteriores, donde dejó escapar muchas ventajas que le impidieron dar el salto a la máxima categoría. Un equipo, el cántabro, con varias derrotas como local ante equipos de la parte baja como Andorra, Zaragoza, Cultural o Albacete, que hacen por momentos dudar de su rendimiento y regularidad.

El Racing de Santander es un equipo que, cuando tiene el balón, es muy completo, capaz de jugar con posesiones muy largas, pero sobre todo de hacerte mucho daño en sus transiciones ofensivas y de buscarte movimientos muy ajustados a la espalda de tu línea defensiva. El “equipo de las transiciones”, lo llama este humilde técnico. Es un equipo con muchos problemas cuando no es capaz de robar en situaciones altas o tras pérdida de balón. Un equipo que, si se parte a la hora de defender, es tremendamente vulnerable, de ahí sus resultados ante equipos que le ceden el balón y el control del partido.

Modelos de juego basados en un sistema 1-4-2-3-1, pero con mucha capacidad camaleónica para adecuarse al partido y a las situaciones que exige el juego. No pierde nunca su identidad: te exige un ida y vuelta permanente, te lleva a situaciones muy límite en defensa, pero también te permite transitarle y hacerle daño corriendo hacia atrás. Ahí, cuando no están juntos, los montañeses son muy vulnerables. Destacar el enorme trabajo de su portero Ezkieta en un equipo que da mucho espacio al rival para atacar; no es fácil ser guardameta en un conjunto tan ofensivo.

Centrales de mucha experiencia y nivel en la categoría como Manu, Pablo Ramón y el argentino Facu Hernández dan mucha solidez al equipo, pero tienen problemas defendiendo hacia atrás cuando el bloque no recupera rápido. Jugadores jóvenes y canteranos para los laterales como Mario, Salinas y Mantilla, junto con el exoviedista Sangalli. En el centro del campo brilla con luz propia el colombiano Gustavo Puerta, girando todo el juego del equipo a su alrededor, completado con perfiles diferentes y complementarios como Damián, Sainz, Aldasoro o Maguette. En la zona más ofensiva, tres jugadores tremendamente diferenciales y, junto al almeriense Arribas, de lo mejor de la categoría: Andrés Martín, Íñigo Vicente y Canales.

Tres futbolistas que no solo marcan diferencias individuales en el desarrollo del juego, sino que también hacen jugar a sus compañeros, alcanzando la treintena de goles entre los tres. Un lujo de peloteros para Segunda División. En punta, la llegada del georgiano Guliashvili le ha dado un enorme potencial a esa demarcación, completada con los veteranos Mata y Villa, y los jóvenes Arana y Suleiman.

Noticias relacionadas

Será un partido muy exigente para los rojiblancos, un encuentro que va a exigir un gran plan defensivo y un trabajo colectivo enorme para anular todo el caudal de fútbol que tiene el rival, tanto individual como colectivamente. Pero hay una parte muy importante en este tipo de partidos: ante rivales de tanta calidad, si solo vas a combatir, te van a acabar ganando.Es un rival que está con muchas dudas, que sufre para atacar a equipos muy bien estructurados y que hacen del contraataque su manual de juego. El Albacete fue capaz de sacarle los colores con esta distribución y transitando como aviones a la espalda del rival. Buen partido para analizar por Borja Jiménez y su staff.Es un equipo que, si eres capaz de atacarlo y partirlo cuando pierde la posesión, si logras evitar su presión tras pérdida y desarrollas una buena altura ofensiva en los primeros pases, vas a tener tus momentos para llevarte el partido. Toca sumar de tres en tres si no se quiere perder el tren del play-off. Toca dar la cara en el campo del líder. Todo es posible en esta igualada Liga Hypermotion.Enfrente, un gran equipo y máximo aspirante al ascenso de categoría. Enfrente, un equipo con muchas dudas y con muchos argumentos futbolísticos. Pero, sobre todo, amigos, enfrente un rival imprevisible.