Los elogios de José Alberto al Sporting de Gijón, "un equipazo" y su "debilidad personal" en la plantilla rojiblanca

José Alberto López puso en valor el potencial del Sporting de Gijón en la víspera del encuentro en El Sardinero, al que no dudó en definir como “un equipazo”, dejando claro el respeto que le genera el conjunto gijonés pese al momento irregular que atraviesa. El técnico asturiano fue más allá en su análisis y quiso subrayar que, a su juicio, el nivel de la plantilla rojiblanca no está suficientemente reconocido. En ese sentido, apuntó que “se valora poco la plantilla que tiene, se valora muy poco la apuesta que ha hecho este verano en cuanto a la inversión que ha hecho en la plantilla, comprando dos jugadores determinantes como Gelabert y Dubasin”, insistiendo en la dimensión del proyecto del Sporting.

En esa misma línea argumental, reforzó su visión situando al equipo gijonés entre los mejores de la categoría. “Para mí es una de las mejores plantillas de Segunda división y es un rival muy peligroso, porque tiene muchísimo nivel”, afirmó, incidiendo en la dificultad del duelo que afronta su equipo. José Alberto también quiso detenerse en varios nombres propios del Sporting, destacando tanto talento como experiencia dentro del vestuario rojiblanco. Mencionó especialmente a Gaspar, al que calificó como “una debilidad personal”, y también elogió el crecimiento de Guille Rosas, además de poner en valor a futbolistas contrastados como Corredera, Pablo Vázquez o Rubén Yáñez. El preparador cántabro no solo analizó a los jugadores, sino también el trabajo desde el banquillo, reconociendo la huella de Borja Jiménez en el equipo. “Es un equipo muy trabajado. Los equipos de Borja son mucho más reactivos que proactivos en su propuesta”, explicó, apuntando a las características tácticas del Sporting.

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En clave interna, José Alberto dejó entrever cierta resignación respecto a los condicionantes que rodean la competición, señalando que “los que mandan son los que tienen el poder y nosotros aquí no tenemos nada que hacer”, en referencia a la gestión de calendarios y convocatorias internacionales. En cuanto a la disponibilidad de jugadores, confirmó la recuperación de efectivos importantes para su equipo. “Giorgi (Guliashvili) y Gustavo (Puerta) ya están en Santander”, indicó, añadiendo además que “Giorgi ya se entrenó ayer y Gustavo lo hará por la tarde. Están perfectos para jugar”, lo que supone un alivio de cara al encuentro. Aun así, el técnico prefirió mantener la cautela respecto a otros futbolistas que llegan tras compromisos internacionales. “Hay que esperar a la gente que juega hoy, ver cuánto juegan, analizar cómo están y a partir de ahí tomar decisiones”, explicó, dejando claro que no tomará una decisión definitiva hasta última hora. “Hasta entonces no lo podremos valorar”, concluyó