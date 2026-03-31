¿Por qué no puede jugar el canterano del Sporting de Gijón Matabuena en Santander? Esta es la explicación

El Sporting de Gijón no podrá contar finalmente con el jovencísimo mediocentro del filial Diego Matabuena para el encuentro de este miércoles (21:30 horas) en El Sardinero ante el Racing de Santander, pese a que el centrocampista del filial había ganado protagonismo en los últimos entrenamientos con el primer equipo.El canterano, una de las grandes promesas de Mareo y opción natural para cubrir la baja por lesión de Manu Rodríguez, se perfilaba como una de las novedades en la lista de Borja Jiménez. Sin embargo, su presencia ha quedado descartada por motivos disciplinarios derivados de su situación en el Sporting Atlético. Matabuena vio la quinta tarjeta amarilla con el filial rojiblanco en el encuentro disputado en Llanes, lo que acarrea un partido de sanción por acumulación de amonestaciones.

Consulta a la Federación

El club rojiblanco realizó en las últimas horas una consulta a la Federación Asturiana de Fútbol para aclarar si el futbolista podía ser alineado con el primer equipo pese a arrastrar ese ciclo de amarillas. La respuesta del organismo federativo fue concluyente: el centrocampista está sancionado y no puede competir hasta que cumpla el partido correspondiente. La explicación se sustenta en la normativa vigente, que establece que un jugador sancionado no puede intervenir en ninguno de los equipos de la estructura del club hasta que cumpla la sanción en la categoría en la que fue impuesta. Es decir, aunque el centrocampista esté en dinámica del primer equipo, debe cumplir previamente su partido de suspensión con el filial. De este modo, el joven futbolista no podrá ser citado para el duelo en Santander, perdiendo así una oportunidad de debutar en el fútbol profesional en un contexto en el que su participación parecía viable por las circunstancias de la plantilla. Eso sí, su situación cambiará de cara a la próxima jornada. Una vez cumplida la sanción con el Sporting Atlético, Matabuena sí quedará disponible para Borja Jiménez y podría entrar en la convocatoria para el partido del próximo lunes en El Molinón ante la Real Sociedad B.

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Quienes sí apuntan a estar en la lista para el choque en El Sardinero son Miguel Conde y Álex Oyón, que han venido participando en la dinámica del primer equipo y, a diferencia de Matabuena, no arrastran sanción alguna. El contratiempo no empaña, en cualquier caso, la progresión del futbolista, que sigue siendo uno de los nombres señalados en Mareo y una de las alternativas que maneja el cuerpo técnico para reforzar el centro del campo en este tramo de la temporada.