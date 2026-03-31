El Sporting estudia profesionalizar el División de Honor: el club valora que los juveniles entrenen por la mañana en Mareo

El Sporting de Gijón estudia profesionalizar su equipo de División de Honor. La medida pasaría por trasladar los entrenamientos al horario de mañana y, aunque ya ha sido trasladada a las familias en una primera reunión informativa, se encuentra aún en fase de análisis y pendiente de distintos condicionantes antes de su aprobación definitiva. El club considera que este posible giro puede tener un impacto positivo en el desarrollo de sus jugadores. Por un lado, responde a cuestiones logísticas en Mareo, donde la acumulación de equipos en horario de tarde provoca una elevada carga de trabajo y limita los recursos disponibles. Reducir ese volumen permitiría mejorar la calidad de los servicios y ofrecer una atención más individualizada.Además, la coincidencia horaria con el primer equipo y el filial facilitaría una mayor conexión entre estructuras. El Sporting entiende que entrenar por la mañana abriría la puerta a que los futbolistas del División de Honor puedan integrarse con más facilidad en dinámicas de categorías superiores, favoreciendo así su progresión. Bajo este modelo, los jugadores del División de Honor convivirían con los futbolistas del Sporting Atlético y del primer equipo. El club asume que este modelo obliga a un cambio de rutina y no quiere descuidar la formación académica de sus jugadores, por lo que está analizando cómo encajar estos cambios para que sus promesas puedan también atender sus estudios.

Esta posible profesionalización del División de Honor se enmarca dentro de un paquete más amplio de medidas que buscan reordenar la estructura de la base. Entre ellas figura la supresión del equipo benjamín y del cadete B, así como la desaparición del Sporting C, cuya estructura pasaría a integrarse en el área internacional del club donde ahora se encuentra Felipe Vega-Arango. En un conjunto de decisiones avanzadas en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA, todas ellas forman parte de una reconfiguración del modelo de cantera. Se trata de una batería de medidas orientadas a optimizar recursos, reducir el volumen de jugadores y elevar el nivel de atención y rendimiento en los distintos escalones de la base, con la mirada puesta en adaptar Mareo a un contexto cada vez más exigente.