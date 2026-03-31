Los titulares de la rueda de prensa de Borja Jiménez antes del partido en Santander: rotaciones, el cansancio de Gelabert, Dubasin y Otero, Amadou y Curbelo

Borja Jiménez, entrenador del Sporting de Gijón, compareció en sala de prensa en Mareo este martes en la antesala del importante partido que el equipo rojiblanco disputa este miércoles (21:30 horas) en El Sardinero ante el Racing de Santander.

Análisis del partido. “Veo bien al Racing. Son el mejor equipo de la categoría. No solo por sensaciones; lo dice la clasificación. Es verdad que vienen de dos derrotas consecutivas y eso genera dudas. En ese aspecto no estarán en su mejor momento. Pero recuperan jugadores. Será un partido muy igualado. Como son todos los de la categoría y en este tramo de la competición, pues más. Será un partido muy competido. Nos va a llevar a un partido con imprecisiones. No creo que sea un partido lento ni mucho menos”.

El calendario. “Queremos que haya derechos televisivos y por eso se ponen en jornadas entre semana. Los clubes quieren que sea así. Otra cosa es que podamos entender o salir en rueda de prensa a decir ‘es que pierdo los internacionales’”.

El discurso de los 50 puntos. “Nuestro primer objetivo es ese; cuando los consigamos… Yo no quiero conseguir 50 puntos e irme a la playa de San Lorenzo. Para nada. Ojalá podamos tener 49 puntos mañana a las 00:00 de la noche. Ojalá sea mañana”.

Lesiones. “Estamos teniendo muy mala suerte. No tenemos mucho margen para cambiar. Sobre todo de medio campo hacia delante. No tenemos mucho margen. Por eso a Pablo García lo usamos más de extremo que de lateral. Con seis bajas de la primera plantilla te quedas muy limitado”.

Cansancio Gelabert, Dubasin y Otero. “Puede ser que no estén en ese tramo de frescura. Pero creo que todos los jugadores han jugado muchos minutos y han hecho grandes esfuerzos. Por la forma de atacar que tienen: son jugadores de largo recorrido y hacen desmarques. Es entendible. Pero no es preocupante. Intentemos que mañana estén en la mejor disposición”.

Planificación de la semana. “Hoy hemos hecho algo que nos permite el cansancio. Hoy ha sido la única sesión que hemos tenido de preparación para el partido. En estos casos se intenta simplificar el trabajo. Hemos dedicado alguna sesión de vídeo. Principalmente hay que gestionar las cargas. Lo importante es que los jugadores lleguen en las mejores condiciones. Lo táctico queda a un lado”.

Amadou. “Es un tema de gustos del entrenador. No es que le esté faltando nada. Su compromiso y nivel es el mismo. Nosotros decidimos quién juega. Pero no es que ahora no tenga compromiso entrenando. Es más un tema de capacidad mía”.

Andrés Cuenca. “Todavía no está disponible. Todavía le queda”.

Matabuena, Conde y Oyón. “Decidiremos mañana. Tenemos bastantes bajas. Nos va a limitar un poco. Conde es un delantero de área. Mata es un organizador que está cerca de la pelota”.

Racing. “Tienen una línea continuista y ascendente, aunque ahora estén en mal momento. Están ahí por méritos propios. Intuyo que ahora lo ven más cerca de perder. Pero han sido un equipo muy competitivo”.

Manu Rodríguez. “No hay estimación del tiempo de baja. Otra desgracia más que nos pasa. No son lesiones musculares que pudieran venir por una sobrecarga. Son todo malos gestos… Estaba siendo importante. Pero la fuerza de este equipo reside en el grupo. Participará otro en su lugar. No hay problema. Es positivo que se haya asentado. Es en una demarcación en la que hemos tenido muchas lesiones. Personalmente me gusta trabajar con jugadores jóvenes”.

José Alberto. “Le gané con el Sporting la última vez. Y el año de Leganés ganamos un partido cada uno. Tengo buena relación con él. Está haciendo un gran trabajo. Está cada vez más cerca de conseguir el ascenso”.

Santander. “Internamente hablamos cuando se acercaba este núcleo. Vamos a jugar contra todos. Sabíamos que iba a ser un tramo complicado del calendario. Queríamos salir con opciones de pelear de este tramo. Tiene trascendencia, pero como lo van a tener los diez partidos que quedan de cara a pelear por nuestro objetivo, que es pelear por los seis primeros”.

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Curbelo y los cambios. “Sorpresas en el once puede haber. Más cambios. Puede haber más cambios. Soy de los que creen que es mejor cambiar más el último día (el partido del domingo). Quedan muchas horas. Curbelo está en perfectas condiciones. Son decisiones nuestras. Es una percepción nuestra. Hemos optado más por Diego Sánchez de central”.