¿Adiós al play-off? Borja Jiménez responde: "Todavía quedan 27 puntos, aún queda un giro de guion"

Borja Jiménez, entrenador del Sporting de Gijón, recalcó -en su intervención en la sala de prensa de Mareo- que el equipo aún está a tiempo.

Objetivos en juego. “Todavía quedan nueve partidos y 27 puntos en juego. Ha sido una semana más complicada: por el empate en casa y la derrota ante el líder. Nos hemos distanciado. Pero queda mucho. Aún queda un giro de guion. Los tramos de calendario son más favorables a priori. Hay que seguir mirando hacia delante. Tenemos ese convencimiento”.

Gestión de la derrota en Santander. “Estamos dolidos. Tenemos la percepción de que hicimos buen partido ya no digo para empatar sino para ganar. Fuimos muy superiores en muchas fases. Lo habitual del otro día es ganarlo. Tenemos esa necesidad de que llegue el partido del lunes para dar ese cariño a la afición con una victoria”.

Lesionados. “Estamos en una fase de la temporada donde se nos han juntado lesiones de larga duración: Cuenca, Nacho, Loum… estamos en ese aspecto mermados en cuanto a efectivos. Los chicos tienen esa capacidad de recuperar. No son dudosos. Igual tenemos más fatiga, pero no vamos a agarrarnos a eso. Hay que hacer partidos como el de Santander”.

Incidente en El Sardinero. “Agradecer a todo el mundo las muestras de cariño. Empezando por toda la gente del Racing: desde su presidente al entrenador. También a la gente de Gijón y a los compañeros de profesión. Por desgracia, en el mundo del fútbol hay mucha gente a la que le falta educación. La solución es no dejar entrar a gente que se porta mal. La solución es sencilla”.

Situación de la medular. “. Mata no puede jugar porque cumple el fin de semana sanción. No pudo participar en Santander ni puedo hacerlo el lunes. Corredera está recuperándose del golpe del otro día. Esperamos que pueda estar disponible”.

Real Sociedad B. Me espero un rival muy vertical. “Como son los filiales, es un equipo muy alegre. Cometen errores, pero es normal en la precocidad de los jugadores. Se sienten cómodos en la transición. Os diría que se puede asemejar al partido del miércoles. Es un equipo que ataca directo”.

Amadou. “No he hablado con él. No hay ninguna situación diferente. Amadou y Conde son perfiles distintos. Amadou hizo goles en el filial y este año los ha hecho Conde. Amadou es más de ir al espacio y Conde es un rematador”.

Distanciamiento social. “Lo que creo que es importante es que vayamos juntos de la mano. Lo que ha ocurrido en las últimas semanas no ayuda a esa comunión. Tenemos que llevar la situación a un diálogo desde el respeto. Estos jugadores y este club necesitan de su afición siempre y así lo ha demostrado de forma continuada. Es la única línea hacia donde debe encauzarse todo esto. Hacia el respeto y la unión y hacia ir en el mismo camino. El Molinón es uno de los campos que más aprieta. Estoy convencido de que el día del Dépor no habríamos empatado. Lo he dicho muchas veces porque la afición juega un papel muy importante”.

Cuenca. “Todavía no tiene opciones. Es un tema médico. Todavía no hace entrenos completos. Estamos pendientes de alguna prueba más y de momento hay que esperar”.

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Play-off. “Veo al equipo capacitado para hacer 7 victorias de 9. Pero hay que ir poco a poco. Pensar en eso no tiene sentido, tenemos que ganar el próximo, que nos acercaría mucho a 50 puntos. Si no ganamos el primero da igual. Estamos muy centrados en ganar el próximo partido”.