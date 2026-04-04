De Mallorca a El Molinón, hablan Sastre y Carmona antes de su homenaje: "El Sporting es el club de nuestras vidas"

No se conocían apenas. O, mejor dicho, no habían tenido tiempo para conocerse de verdad. "No nos conocíamos nosotros. Pero sí que tenemos muchas confidencias", sonríe Rafel Sastre mientras recibe a Carlos Carmona a la llegada de éste a las Letronas, en una escena tan simbólica como oportuna: dos mallorquines, dos generaciones distintas, trayectorias enormes, una manera de ser humilde, y un mismo sentimiento de pertenencia hacia el Sporting.

La coincidencia tiene algo de capricho del fútbol. Sastre salió del club en 2011 y Carmona aterrizó en Gijón un año después, en 2012. Entre uno y otro solo hubo un brevísimo cruce de caminos, apenas el eco de un vestuario compartido en el relevo entre dos épocas distintas.

Por eso el homenaje que prepara el club este lunes, con motivo de su 120 aniversario, tiene tanta carga emocional. Porque junta a dos de los futbolistas más importantes de las últimas décadas. Porque, además, une a los dos mallorquines más relevantes que ha tenido nunca el Sporting. Y porque los dos tenían una condición en común: su capacidad de esfuerzo, algo que conectó con El Molinón, que mañana les despedirá a lo grande.

La coincidencia en ser mallorquines les arranca una broma. En un fin de semana en el que el aeropuerto de Palma está pendiente de retrasos y algunas cancelaciones por la huelga del handling, y con el sector aéreo atento también a la tensión por el suministro de combustible en Europa, Carmona y Sastre ironizan incluso con la posibilidad de que el viaje de vuelta a la isla se complique. La actualidad aprieta, pero nada empaña el motivo real del encuentro: el reconocimiento a dos leyendas modernas del sportinguismo. ￼

Sastre disputó 323 partidos y marcó 3 goles en 11 temporadas en el Sporting, desde 2001 hasta 2011. Carmona jugó 293 encuentros, anotó 43 goles y defendió la camiseta rojiblanca durante nueve campañas, entre 2012 y 2021. Dos recorridos extensos, dos huellas profundas, dos formas distintas de dejar marca en la historia reciente del club.

En el caso de Sastre, la emoción aparece ligada al paso del tiempo. "Me hace mucha ilusión que se acuerde de ti hasta tantos años", reconoce el histórico lateral. "El Sporting ha sido el club más importante de mi vida. Han sido diez años. Mi vida futbolística la he vivido aquí casi al 100%. Estuve en Cádiz y Mallorca, pero lo que he conseguido aquí me ha marcado para toda la vida", explica Sastre..

Sastre hace memoria y recuerda a sus entrenadores: "Preciado era especial. Pero me acuerdo de todos: Acebal, Maceda, Ciriaco, Marcelino y… de Manolo. Tengo un recuerdo buenísimo de tods.. Pero si tengo que elegir a un entrenador es Marcelino. Fue un antes y un después en mi carrera. Ha sido el mejor entrenador que he tenido nunca". Eso no le impide conceder a Preciado un lugar especial en el corazón rojiblanco."Con Manolo conseguimos los mayores éxitos deportivos", recuerda Sastre.

Carmona, por su parte, llega al homenaje con una emoción distinta, más pegada a la despedida pendiente que le quedó con el sportinguismo. Su salida coincidió con el año del covid, sin el calor de la grada, sin ese último aplauso compartido que tantas veces necesita el fútbol para cerrar los ciclos como se merecen."Me hace mucha ilusión que me reconozcan. Es un orgullo", resume. "De alguna manera me puedo despedir".

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El propio futbolista explica cómo recibió la noticia. "Me llamó Joaquín y me dijo que por el 120 aniversario estaban llamando a gente que pensaban que había sido importante. Y que digan eso… es un halago grand". Carmona, además, lo vive desde una dimensión familiar. "Tengo muchas ganas de que me vea mi familia y mi hijo, que cuando me vio jugar aquí tenía 2 años y ahora podrá verme en El Molinón".