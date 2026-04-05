El análisis de Josu Uribe sobre el rival del Sporting: historia y prestigio en juego

Jornada número 34 en LaLiga Hypermotion con la visita al vetusto Molinón del único filial que milita en nuestro fútbol profesional, la Real Sociedad B. Jornada de lunes que nunca es fácil, sobre todo para el aficionado, rival poco llamativo y, sobre todo, después de los últimos resultados cosechados, pero un rival tremendamente peligroso.

Jornada importante por la necesidad de victoria del Real Sporting que le permita recuperar sensaciones y no alejarse más de las zonas de honor de la clasificación y que le haga recuperar el binomio equipo/afición.

Un filial donostiarra que está peleando por continuar en el fútbol profesional, que con 40 puntos mantiene la distancia de dos partidos con el Real Zaragoza, que marca el descenso, pero que el gran rendimiento del equipo maño ha puesto en alerta a muchos equipos de mitad hacia abajo de la tabla clasificatoria.

Equipo muy joven pero muy inestable tanto en su juego como en sus resultados, siendo un equipo que tiene un buen bagaje de goles a favor y demasiados goles recibidos. Ha sido más fiable fuera de casa en la segunda vuelta, donde le ha tomado el aire a jugar de visitante con cuatro victorias y tres empates, lo que le ha hecho ser un equipo muy incómodo para rivales del nivel del Cádiz, Córdoba, Deportivo o Andorra.

Típico equipo filial muy dinámico en su fútbol, que mira más para la portería rival que para la suya, que te lleva a un ritmo frenético de ida y vuelta continuo, que juega con mucha gente por delante del balón. Un equipo muy joven con muchos problemas defensivos tanto a nivel individual como colectivo; les cuesta mucho tanto parar las transiciones del rival como defender cerca del área y han recibido muchos goles en acciones de balón parado.

Un filial capaz de alternar grandes partidos con partidos muy flojos, capaz de mantener un gran rendimiento durante dos meses y, de repente, encadenar varias derrotas seguidas, como es el momento actual. Capaz, a lo largo de los noventa minutos, de mantener momentos espectaculares con situaciones dantescas que les llevan a perder el partido en dos jugadas, cosas de filiales, amigos. Es un rival para hacerles sufrir con balón y llevarlos al límite en todos los duelos tanto defensivos como ofensivos.

Es un rival al que hay que limitarle tanto el tiempo como el espacio, no dejarles que salgan cómodos para que encuentren futbolistas en campo contrario que, con talento y velocidad, te puedan complicar. Es un rival, amigos, para hacer un partido feo sin balón y muy agresivo llevándolos al límite con el balón, el otro fútbol, amigos. Manejan los vascos una clara estructura 1/4/3/3, pero se adaptan mucho a los momentos del partido y a las características del rival.

En portería, los malos resultados le han hecho darle la titularidad a Arana en detrimento de Fraga. Una línea defensiva base con dos laterales muy profundos como Garro y Balde, junto a una pareja de centrales muy joven como son Kita y Beitia; los cuatro atacan mejor que defienden y tienen problemas a la hora de resolver duelos individuales.

Una estructura en el centro del campo siempre con tres jugadores, pero modificable en relación al tipo de partido. Pueden hacerlo con un pivote de posición y dos piezas por delante con mucha ida y vuelta o hacerlo con un doble pivote y un tercer centrocampista más adelantado con una clara función mucho más ofensiva. Dependiendo de las necesidades del plan de partido, el técnico elige dentro de un buen ramillete de futbolistas que tiene en el plantel.

En las dos estructuras se manejan muy bien jugadores de un enorme talento y con mucho nivel competitivo como son Aguirre, Carbonell, Mikel, Gorosabel o Ezeiza. En las tres posiciones de ataque del modelo de juego txuri-urdin siempre veremos jugadores con un perfil muy parecido, jugadores con enorme talento y mucho fútbol en sus pies, muy verticales y eléctricos, pero con mucha candidez en la toma de decisiones.

Destacar por encima del resto a los dos goleadores del equipo, el punta Carrera y el extremo Ocheing, con un nivel competitivo muy por encima de sus compañeros como son Dani Díaz, Marchal, Astiazaran o Mariezkurrena. Ya saben lo que opino de que los filiales puedan competir en el fútbol profesional, creo sinceramente que desvirtúan la competición en muchos momentos y sobre todo en los momentos finales de competición donde todos los equipos se juegan la vida.

La Real Sociedad con bajas por lesiones y sanciones en su primer equipo, tanto por el momento de la competición como por la carga de minutos, ha estado tirando de jugadores del filial para su primer equipo, limitando mucho el nivel competitivo del equipo filial.

Partido de lunes donde no juega el primer equipo y la situación de La Real B se está complicando, seguro que viajan todos a jugar a Gijón y la alineación inicial dista mucho de los dos últimos partidos ante Almería y Eibar... serán cosas de fútbol o será que me estoy haciendo mayor... pero no me gustan los filiales en el fútbol profesional.

Destacar que la propiedad lleva muchos partidos reconociendo a muchos de los jugadores que han hecho grande a este escudo y a esta ciudad, no hay cosa más bonita que conocer y valorar tu historia y reconocer esa labor en el Grupo Orlegi.

De la plantilla rojiblanca que ascendió en 1970 se ha reconocido ya a todos los jugadores que todavía están con vida menos a uno, todavía están a tiempo de solucionarlo. Pepe Lavandera, extremo de los de antes, buen pelotero y muy buena gente, dedicó al Real Sporting media vida, primero como jugador y luego como técnico; estaba en esa plantilla y justo es reconocer su trayectoria a él y a su familia. Los clubes grandes como el Real Sporting cuidan su historia Los clubs grandes como el Real Sporting saben poner a cada uno en su sitio y seguro que escucharán el mensaje.

Lunes de fútbol y aunque no es ni el mejor momento del equipo ni el mejor día para ir al fútbol, el equipo lo necesita. Mientras haya puntos en juego hay que competir al máximo en el verde, la historia y el prestigio del club lo exigen y cuando ruge El Molinón se nota y el rival empequeñece.

Ojalá tardemos muchos años en ver un Molinón con el ambiente que se vivió el día del Dépor, no es bueno para nadie. Partido con un rival inferior, pero muy complicado por su inestabilidad para lo bueno y para lo malo, ganar en esta LaLiga Hypermotion siempre es tarea difícil y sobre todo en estas últimas jornadas donde todos se juegan mucho.

Cuidado con los donostiarras que, aunque cometen muchos errores propios de su juventud e inmadurez futbolística, son jóvenes muy preparados... ya no son Baby's, amigos.