El entrenador de la Real Sociedad B, ante la visita al Sporting: de la "oportunidad" a un "contexto" de Primera
El filial del conjunto donostiarra llega a Gijón con la necesidad de sumar tras tres derrotas consecutivas
La Real Sociedad B ve en la visita a El Molinón una oportunidad para crecer a domicilio. Así lo ha reconocido Jon Ansotegi, entrenador del filial del conjunto donostiarra, en la previa del duelo ante el Sporting. Un partido en el que pretenden dejar atrás la negativa dinámica que arrastra en las últimas jornadas, en las que ha sumado tres derrotas consecutivas ante Eibar, Almería y Granada.
"El rival es un equipo que está peleando arriba, un conjunto que lleva años en Primera. Y bueno, es otra oportunidad, una oportunidad bonita, estando tan cerca de Primera, para buscar y encontrar ese tipo de contextos y para ver cómo responden nuestros jugadores en esos escenarios", subrayó Ansotegi en la rueda de prensa previa al partido. La Real Sociedad B está encontrando más dificicultad en sus partidos como visiante, algo que quieren atajar intentando sorprender al Sporting para acercar la salvación. Bueno, es verdad que no todo suele ser igual, pero fuera de casa es una buena ocasión para seguir creciendo un poco y para dejar atrás esa sensación de las últimas semanas, entre victorias y derrotas", concluyó.
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