La Federación de Peñas Sportinguistas ata un primer paquete de entradas para Burgos a través de LaLiga

La Federación de Peñas Sportinguistas cuenta ya con un primer paquete de entradas asegurado para la visita del Sporting, el próximo sábado, al Burgos. Este colectivo es el mayor beneficiado del renovado acuerdo entre Aficiones Unidas, la asociación que aúna a la gran mayoría de federaciones de peñas del fútbol español, y LaLiga, a través del cual se reserva un porcentaje de entradas para aficiones visitantes en cada desplazamiento. En el caso de Segunda División, incluye a todos los equipos, salvo Racing de Santander y Deportivo de La Coruña, que no cuentan con federación adscrita.

A la espera de conocerse el número exacto de entradas que el Sporting recibirá por parte del Burgos (la previsión del club es hacerlo público este lunes), desde la Federación de Peñas se confía en contar con más de un centenar de ellas gracias al convenio de Aficiones Unidas. "En el caso de que enviasen unas 570, 130 corresponderían a la Federación de Peñas gracias a este convenio recién firmado", asegura Jorge Guerrero, presidente de la Federación de Peñas Sportinguistas. Desde el Sporting se está a la espera de poder confirmar la cifra exacta bajo la que se realizará el reparto para comunicar cómo se procederá.

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La visita al Burgos (sábado, 16.15 horas) es uno de los grandes desplazamientos de la temporada entre la afición del Sporting, que en los últimos años ha viajado masivamente a El Plantío. La previsión es que se vuelva a superar el millar de rojiblancos arropando al equipo, independientemente de lo que suceda este lunes ante la Real Sociedad B en El Molinón.