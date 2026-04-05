Matabuena deberá esperar para debutar y Miguel Conde se mantiene en los planes del Sporting

Diego Matabuena tampoco podrá estar mañana en el partido que el Sporting disputará en El Molinón ante la Real Sociedad B tras quedarse ya sin opciones de estrenarse en la lista en el partido en El Sardinero. El mediocentro del filial, una de las grandes esperanzas de Mareo, cumple ya una semana entrenándose con el primer equipo a las órdenes de Borja Jiménez, pero no podrá entrar en la convocatoria y deberá esperar para debutar con la camiseta del Sporting. El centrocampista, de 20 años, debe cumplir sanción este fin de semana en Tercera RFEF por acumulación de cinco tarjetas amarillas, una circunstancia que le deja sin opciones de participar también con el primer equipo. Matabuena había sido señalado como la opción para relevar a Manu Rodríguez, que estará todavía alrededor de otra semana más de baja, después de una ausencia estimada de unas dos semanas. Pese a ello, en el club mantienen su apuesta por el canterano y abogan por que siga integrado en la dinámica del primer equipo. En Mareo existe una gran confianza en su proyección, tanto de cara al futuro como por la posibilidad de que pueda ayudar en este tramo final de la temporada.

Quienes sí podrán continuar con el primer equipo son Miguel Conde, que ya debutó en los últimos minutos del partido en El Sardinero, y Álex Oyón. Ambos apuntan a estar en la convocatoria para el partido de mañana.