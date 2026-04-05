La peña Róber Canella cumple su mayoría de edad: el apoyo de Enol y mensaje al Sporting

La peña Róber Canella de Pola de Laviana celebró este fin de semana su 18º. aniversario. Una mayoría de edad en la que el presidente de la peña, Joaquín Castaño, lamentó festejar sin representación institucional del Sporting. "Los peñistas están molestos. Solo pudimos contar con Enol Prendes, vecino nuestro de Laviana", señaló sobre el jugador del Sporting Atlético. Con todo, también dejó claro que sus peñistas estarán al lado del equipo en el importante duelo ante la Real Sociedad B. "Aquí nunca abandonamos al Sporting. Tenemos ya el autocar casi lleno para ir al partido. El día del Deportivo de La Coruña se plantó la mayoría, pero ahora volvemos a la normalidad", subrayó.

El acto de la peña Róber Canella contó con la presencia de 120 peñistas, entre los que había representación de otras peñas como El Cruce. No faltó, Jorge Guerrero presidente de la Federación de Peñas, y Juan Luengos, miembro de la junta directiva. El evento tuvo lugar en el Hotel restaurante Puente la Chalana. El colectivo distinguió a Jonás Gutiérrez con el premio "El Santi", galardón que tomó el nombre de un socio fallecido y con el que, anualmente, se reconoce la labor de una persona o colectivo relacionado con la peña. En el caso de Jonás, se quiso poner en valor "su trabajo en la nueva imagen corporativa de la peña".