Así es el proyecto de Orlegi con la Academia Internacional en Mareo: la apuesta por Coppermine Soccer Club, la reestructuración interna y la finca de La Marruca

Orlegi Sports ha impulsado, junto a Coppermine Soccer Club, su proyecto económico más ambicioso en el Sporting de Gijón al margen del balón. La iniciativa lanzada por los dueños del club rojiblanco, ya operativa, está concebida como una gran palanca para generar ingresos lejos del césped, reducir las pérdidas recurrentes de la entidad, cercanas a los tres millones de euros por temporada, y dar más fuerza la construcción de su proyecto deportivo. La propiedad mexicana considera esta vía de negocio una apuesta vital y crucial para el futuro inmediato del Sporting, después de no lograr sacar adelante la candidatura Asturias 2030. El proyecto de la Academia Internacional pasa a ocupar ahora el primer plano para un grupo obstinado en generar vías de ingresos más allá de la competición deportiva.

El razonamiento interno es claro: cuanto mayor sea la capacidad del club para abrir fuentes de ingreso ajenas al rendimiento del primer equipo, mayor será también su margen para sostener su estructura, aliviar su desequilibrio económico y reducir la dependencia de ventas de futbolistas importantes como César Gelabert o Jonathan Dubasin. En esa lógica encaja este proyecto que impulsa la Academia Internacional con base en Mareo y apoyada en un modelo de turismo deportivo, pensado para atraer a jóvenes de Estados Unidos a Gijón y ofrecerles una experiencia vinculada al entorno rojiblanco.

El acuerdo con la academia estadounidense Coppermine Soccer Club, de Baltimore, ha sido cocinado durante meses entre Estados Unidos, México y España, con contactos permanentes y una implicación directa de Alejandro Irarragorri, presidente del consejo de administración de Orlegi Sports. En el grupo existe la convicción de que este proyecto puede tener un impacto económico muy importante y convertirse por fin en una palanca financiera real para el Sporting, después de los ajustes y de la revisión interna que se ha hecho sobre el funcionamiento del área internacional desde la llegada de la propiedad.

La dimensión del plan se refleja también en la reorganización interna acometida en las últimas fechas. Orlegi ha decidido reforzar de manera decidida el peso del área internacional y situarla en el centro de su estrategia de negocio. En esa reestructuración han ganado protagonismo David Guerra, vicepresidente ejecutivo del Sporting y hombre de máxima confianza de Irarragorri, así como Felipe Vega-Arango, en coordinación también con Luis Arregui, director del área de negocio. Dentro de ese rediseño se enmarca además la salida de Daniel Acebal, hasta ahora al frente del área internacional y figura de la que el club ha prescindido en los últimos días para dar paso a una nueva etapa con un enfoque mucho más ejecutivo y orientado a resultados.

En Orlegi se ha hecho una autocrítica importante sobre cómo se habían desarrollado las cosas en esta parcela durante los tres primeros años de gestión. La conclusión es que el área internacional no había alcanzado ni la dimensión ni la eficacia que exigía una apuesta de este calado. Por eso, la nueva fase del proyecto nace con más peso político dentro del organigrama, con una supervisión mucho más estrecha desde la cúpula y con la voluntad de convertir una línea que hasta ahora había tenido un desarrollo limitado en una herramienta de negocio relevante para el club.

La idea es que los jóvenes que lleguen a Gijón dentro de este programa residan en Mareo, donde una parte de la infraestructura de la Residencia quedará vinculada a la Academia Internacional, mientras que el resto seguirá reservado para el funcionamiento estrictamente deportivo. El objetivo es que esos alumnos vivan una experiencia de inmersión en el entorno del Sporting, conozcan de cerca sus instalaciones y se integren durante su estancia en una dinámica ligada a la marca del club y a la ciudad. No se trata de incorporarlos a la estructura competitiva rojiblanca, sino de explotar un producto de turismo deportivo con capacidad para generar ingresos estables. Hasta ahora, este modelo ya acercaba a Mareo a jóvenes procedentes desde distintos rincones del planeta, aunque el flujo era menos frecuente.

La Marruca, un proyecto en estudio

El proyecto no se limita a la residencia de Mareo. En el club se estudia también cómo dar encaje dentro de esta hoja de ruta a La Marruca, la finca anexa a Mareo adquirida en su día por la familia Fernández por 2,2 millones de euros antes de la compraventa de la entidad. Se trata de una parcela de gran tamaño y valor estratégico, y en estos momentos se analiza de qué manera puede incorporarse a medio plazo al despliegue de la Academia Internacional. La posibilidad de integrar La Marruca refuerza la idea de que Orlegi no contempla esta iniciativa como una acción puntual, sino como un proyecto de recorrido con capacidad para crecer sobre la propia estructura patrimonial del Sporting.

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Ese es, precisamente, uno de los puntos que más valoran dentro del grupo: que la Academia Internacional permita monetizar no solo la marca y el tirón exterior del Sporting, sino también parte de sus activos físicos y de su ecosistema en Mareo. En un club que sigue soportando pérdidas cercanas a los tres millones de euros por curso y que mantiene una estructura costosa, la búsqueda de ingresos al margen del verde se ha convertido en una prioridad absoluta. De ahí que la propiedad otorgue a este movimiento una relevancia superior a la de cualquier otra iniciativa no deportiva puesta en marcha hasta ahora.