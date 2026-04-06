El Ayuntamiento aprueba la reforma de El Molinón con una inversión inicial de dos millones de euros para la cubierta de la tribuna oeste
Desde la Concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales afirman que será el primer paso para futuras intervenciones
Para la obra se buscará "la máxima compatibilidad con el uso deportivo"
El Ayuntamiento de Gijón ha aprobado la reforma integral de la cubierta de la grada oeste, la Tribunona, con la que se dará comienzo las obras de reforma del Molinón. Está prevista una inversión de dos millones de euros, financiada íntegramente con fondos municipales, para esta primera fase que será el inicio de más actuaciones en los próximos años.
Por el momento, no han desvelado desde el consistorio la fecha exacta de la obra, aunque que aseguran que será antes de que acabe el año y que se buscará "la máxima compatibilidad con el uso deportivo". El proyecto está gestionado desde la Concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales que dirige Gilberto Villoria. “Entendemos que es el momento idóneo para dar inicio a una primera fase que generará un estadio más cómodo para la afición y más moderno. El Molinón es patrimonio de toda la ciudadanía y el compromiso del Ayuntamiento es total”, afirma el concejal.
Además de la inversión de dos millones de euros, también se incluye otra partida de 600.000 euros para el refuerzo estructural ya presupuestada y que desde 2023 el Ayuntamiento realiza anualmente con el fin de preservar la estructura del estadio. El proyecto se enfoca desde el Consistorio en lograr la tan ansiada reforma del que es el estadio más antiguo de España y continuar con un modelo de bajos comerciales, cuyas concesiones serán respetadas, mientras se mantiene la intervención artística que realizó Vaquero Turcios.
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