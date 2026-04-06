Borja Jiménez y las opciones del Sporting por llegar a play-off: "España remontó doce goles ante Malta"

Borja Jiménez se mostró satisfecho en sala de prensa tras la victoria del Sporting de Gijón (1-0) ante la Real Sociedad B. El entrenador insistió en que “nos quedan ocho finales” para mantener viva la esperanza de engancharse a los puestos de play-off.

Ocasiones falladas. “Hemos sido muy superiores. El resultado es muy corto, me quedo con la primera parte. Luego, con el resultado apretado, nos ha costado más por ese temor y, sobre todo, cansancio por esa jornada intersemanal. Es la mejor primera parte que hemos jugado en El Molinón”.

Gol anulado a Rosas. “No hay falta por ningún lado. Ya se ve a nivel corporal con el propio defensor de la Real”.

Juego en los últimos partidos. “A veces encuentras ese clic. A nivel ofensivo vamos encontrando distancias. En este equipo los laterales son muy importantes. El equipo se encuentra más cómodo. Tenemos muy claro que debemos atacar y defender con la pelota. Hoy las fuerzas nos han dado para esto. Hay que reconocer el trabajo de los chicos en este maratón de partidos. Creo que tenemos bastantes puntos menos de los que hemos merecido en estas últimas cuatro jornadas”.

Cansancio. “No creo que haya un problema físico como tal. De hecho, he incidido mucho en cómo se han producido las lesiones. Es cierto que nuestros jugadores ofensivos juegan más minutos y están cansados. Ahora, durante la semana, están haciendo bastantes esfuerzos. Tenemos dos días menos de descanso que nuestro rival, el Burgos. Hemos conseguido nuestro primer objetivo (sellar la permanencia). Estamos contentos y nos quedan ocho finales por delante”.

Gaspar. “Ha hecho muy buen partido. Ha tenido situaciones para hacer gol. Siempre las tiene, y eso habla bien de su posicionamiento. Gaspar tiene que ser fundamental en este equipo y está dando un paso adelante”.

Ocho finales. “Quedan 24 puntos en juego y, si hacemos los 24, probablemente no tenemos ni que hacer play-off. Con eso os lo digo todo. Cada partido es una final. En el deporte español hemos tenido la suerte de tener remontadas épicas. Hay que tener fe. Estamos muy lejos, pero lo vamos a pelear. Nos quedan 8 semanas por delante y tenemos que intentarlo todo. Pero España remontó 12 goles con la victoria a Malta…”.

Guille Rosas. “Sois conocedores del buen trato que tenemos en lo futbolístico y en lo personal. Soy muy exigente. Tiene mucho potencial. No tiene que ser conformista. Todos los días le enseño acciones donde tiene margen de mejora. También hay un factor importante: la competencia que tiene con Kevin. El nivel que tiene Kevin en cada entrenamiento es muy alto”.

Lesiones. “Justin no está lesionado. Es fatiga. También Oliván nos pidió el cambio. Justin viene de hacer dos muy buenos partidos. Sé que estamos cansados, pero a ver si para esta semana recuperamos a Manu Rodríguez y Cuenca y recuperamos futbolistas”.

Gelabert. “La realidad es que con él es muy fácil la táctica. Siempre le decimos lo mismo: que aparezca donde tiene que aparecer. Interpreta muy bien los espacios. Estamos encantados con su interpretación y con tener un jugador de tanto talento”.

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Justin Smith. “Los medios tienen que ser casi pasadores. La conducción es una de sus características y la utiliza muy bien. Le incidimos mucho en cómo ubicar la pelota”.