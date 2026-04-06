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El Sporting dispondrá de 552 entradas, a 30 y 45 euros, para el partido contra el Burgos

La Federación de Peñas Sportinguistas gestionará, por su parte, 130 localidades adicionales

La Mareona, la temporada pasada en El Plantío.

La Mareona, la temporada pasada en El Plantío. / Marcos León

Carlos Tamargo

Después del gran desplazamiento que se vivió en Santander, con miles de sportinguistas acompañando al equipo, la Mareona puede gestar un nuevo viaje después de que el club haya hecho oficial la cifra de entradas que dispondrá la afición para el partido ante el Burgos (sábado 11 de abril, 16.15 horas).

El Sporting ha recibido por parte del cuadro burgalés un total de 682 entradas, de las cuales 130 irán directamente a parar a La Federación de Peñas Sportinguistas, como desveló este periódico, gracias al acuerdo que este organismo mantiene con Aficiones Unidas.

Los socios del Sporting que quieran viajar para el partido en El Plantío podrán inscribirse en el sorteo de las 552 entradas restantes que, al contrario que en otras ocasiones, contarán con dos precios diferentes: 302 estarán a la venta por 30 euros, las que corresponden a la grada visitante; y 250 tendrán un precio de 45 euros, las de la zona colindante a la grada visitante.

El plazo de inscripción para este encuentro, que corresponde a la jornada 35, estará abierto hasta este martes 7 de abril a las 12.00 horas. Al igual que en el resto de partidos que el Sporting juega de visitante, las localidades se adquieren desde el Área de Abonados donde hay que apuntarse para optar a adquirir una o dos, dependiendo de si en el formulario se añade a un segundo aficionado con carné.

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Aquellos que ganen el sorteo deberán abonar el pago de las entradas antes del miércoles 8 de abril a las 14.00 horas. El envío comenzará al día siguiente por la mañana. Así mismo, para este encuentro tendrán prioridad los abonados "Embaxadores" que residan en Castilla y León y se hayan inscrito al partido.

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