Se para el Sporting-Real Sociedad B durante seis minutos para atender a un aficionado
El incidente ocurrió en uno de los sectores altos de la grada este y el hombre pudo salir por su propio pie acompañado por los sanitarios
El encuentro entre el Sporting y la Real Sociedad B tuvo que ser interrumpido en el minuto 62 para atender a un aficionado que tuvo una indisposición en la parte superior de la grada este. Los silbidos de los aficionados de la zona para parar el encuentro fueron los que alertaron al colegiado Germán Cid que, después de que Brian Oliván sacara el balón a banda.
En poco tiempo, personal sanitario y de la Cruz Roja acudieron a atender al varón, de mediana edad, en su localidad que habría sufrido un pequeño problema de salud. El encuentro estuvo paralizado durante seis minutos hasta que el hombre atendido pudo retirarse por su propio pie y en compañía de los operarios médicos.
Esta temporada se suspendió un partido en El Molinón, el correspondiente ante el Leganés, después de que Constantino Rodríguez, "Tanti", falleciera en el campo a los pocos minutos de comenzar el encuentro.
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