El análisis de Josu Uribe sobre la victoria del Sporting: un vídeo de Gelabert en Mareo

Cerraba la jornada 34 de LaLiga Hypermotion el Real Sporting de Gijón en El Molinón ante el filial de la Real Sociedad de San Sebastián en jornada de lunes, con una magnífica tarde y una buena entrada para conseguir cerrar tres puntos que prácticamente dan por cerrada la permanencia en la categoría y permiten seguir soñando con alcanzar una de esas soñadas seis plazas que dan derecho a pelear por el ascenso de categoría.

Un filial blanquiazul que se presentó con su modelo de juego habitual 1/4/3/3, con una línea de cuatro en defensa junto a tres centrocampistas interiores, dos de posición y uno con más libertad ofensiva, y para cerrar tres atacantes claros con su máximo goleador, Carrera, recuperando la posición de delantero centro.

Un Real Sporting con Diego y Pablo Vázquez en el centro de la defensa junto a dos laterales de enorme recorrido como Guille y Bryan; junto a ellos, dos pivotes de posición como Corredera y Smith para cerrar el equipo con un tridente con Gaspar, Dubasin y Gelabert junto a Otero como punta de lanza.

Una Real Sociedad totalmente desconocida, sin posibilidad de tener el balón más de tres pases consecutivos, sin posibilidad de saltar a robar en campo contrario, sin posibilidad de transitar con su velocidad habitual y terminó toda la primera parte hundida cerca de su área y a total merced de los rojiblancos, un equipo totalmente irreconocible.

Un Real Sporting que para mí, junto a los minutos de Santander, cuajó la mejor primera parte de toda la temporada, con un nivel de juego altísimo con pelota y muy agresivos tanto en los duelos como en la recuperación del balón lejos de su área.

Una magnífica salida de balón con la continua ayuda tanto de Corredera como de Smith, que con una autoridad enorme conseguían que el equipo tuviera mucho fútbol por los pasillos exteriores con Guille y Bryan, y además conseguían llevar el balón limpio a alturas diferentes con jugadores como Gelabert, Gaspar y Dubasin, que fueron capaces de jugar tanto por dentro como por fuera e hicieron incapaces de ajustar las presiones correctas a los jóvenes jugadores txuriurdines.

Una primera parte que si se jugase de área a área los rojiblancos habrían ganado por goleada, pero le cuesta un mundo al equipo manifestar en el marcador las diferencias que muestra sobre el rival en el juego.

Después de innumerables situaciones de ventaja y llegadas al área rival, el equipo tuvo que esperar a la última jugada de la primera parte para irse en ventaja a los vestuarios, cosas de fútbol amigos.

Una segunda parte donde el equipo ya no estuvo tan cómodo con la pelota junto a un rival que se quitó el miedo del cuerpo y, sin poner en excesivos problemas al cuadro local, es cierto que igualó un poco más el partido y dificultó más la victoria a su rival.

Un Sporting más controlador y menos agresivo en su fútbol, jugando a controlar los tiempos del partido y evitar pérdidas de balón que llevasen a su rival a hacer lo que más le gusta, que es correr y transitar a la espalda del rival; un cuadro asturiano que empezó a practicar el otro fútbol cuando debía haber primero cerrado el partido con un segundo gol ante un rival muy inferior.

El no poder cerrar el partido con un segundo gol, la corta diferencia del marcador y el cansancio de algunos jugadores importantes rojiblancos hizo que al final del partido se sintiera una sensación de peligro del rival, aunque sinceramente hubiera sido un auténtico milagro no llevarse los tres puntos después de lo visto en los 90 minutos.

El Real Sporting es el equipo donde menos minutos y menos protagonismo tienen los sustitutos de toda LaLiga Hypermotion. Es el equipo donde reparte más minutos en un grupo alto de jugadores y que menos sustituciones hace a lo largo de un partido. La enorme diferencia entre jugadores en determinadas posiciones y las lesiones han hecho que Borja Jiménez y su staff prefieran el rendimiento en fatiga de sus hombres importantes a situaciones que no son de rendimiento ni seguro, ni inmediato. Cosas de fútbol amigos.

Un Real Sporting que terminó defendiendo con línea de tres centrales y dos laterales para cerrarse e impedir que el rival tuviera espacio y tiempo para hacer daño. Curiosamente cuando menos tiene el balón y menos gente acumula en su última línea defensiva es cuando los asturianos mejor juegan y mejor defienden. Pero esa falta de gol les hace que muchos partidos que no consiguen cerrar tengan que terminar defendiendo cerca de su área y las áreas, tanto la suya como la del rival, no es la mejor virtud del cuadro rojiblanco ni lo que mejor domina.

A nivel individual, resaltar el estado de forma que atraviesa Guille, que le da una profundidad al equipo enorme permitiendo el juego interior de sus compañeros. Da la asistencia del gol y hace un gol totalmente legal desde la posición de lateral derecho, que no es nada fácil, pero sobre todo su mejora en la toma de decisiones es enorme y eso es trabajo diario del staff.

Enormes el binomio Smith y Corredera, dando mucho al equipo tanto en la faceta defensiva como ofensiva, dando un enorme equilibrio al equipo; ahora mismo para mí es la mejor pareja de pivotes que dispone Borja Jiménez. Ver jugar al fútbol a Gelabert bien vale el precio de una entrada, sobre todo cuando no tiene que correr persiguiendo laterales y juega por dentro buscando permanentes superioridades y dándole continuidad al juego.La primera parte de César es para enseñar a los peques en Mareo por cómo y dónde se tiene que mover un centrocampista ofensivo en el fútbol moderno. Importante que por fin Gaspar vea portería, algo que va a ayudar mucho al grupo, y buen trabajo de Otero y Dubasin, trabajo para el beneficio del equipo y eso siempre es de elogiar para un atacante.

Cerca ya de los 50 puntos y con la permanencia ya cerrada, con ocho puntos de diferencia respecto al play off de ascenso y a falta de ocho jornadas, solo un acelerón final de puntos y victorias le puede permitir llegar a pelear esas tres últimas jornadas de verdad. El sábado tienes un rival y un partido donde realmente puedes presentar las credenciales como equipo candidato a todo, pero tienes un partido que de perderlo prácticamente dirás adiós al sueño del ascenso. Final de trayecto: Burgos decide. Llevan dos partidos los rojiblancos con un nivel de juego altísimo; si se jugase de área a área y se valorase la superioridad sobre el rival y las ocasiones realizadas, estarían en el top de la categoría. Pero el fútbol no es merecer, es realizar; el fútbol se juega en muchos metros, pero el dominio de las dos áreas te da la gloria o te la quita.

Las formas y los métodos para realizar el juego son muchos y múltiples, todos respetables en relación al perfil de jugadores que uno tiene en su poder. Pero lo que el fútbol profesional exige y te demanda son victorias, y estas solo llegan superando al rival en el marcador con goles y evitando que el rival se haga fuerte en tu área; lo demás son cuentos chinos... la formación prioriza el método, pero el fútbol profesional prioriza el resultado. El tren de LaLiga Hypermotion sigue en marcha y llegando a su fin a una velocidad muy alta, próxima parada Burgos... éxito o fracaso, ya no hay paradas intermedias... Cosas de fútbol amigos.