El espíritu del España-Malta y los consejos de Señor al Sporting para llegar al play-off: "Hambre de ganar"

"¡Gol de Señor, el número doce!", se desgañitaba José Ángel de la Casa el 21 de diciembre de 1983. En un fútbol de transistores y narraciones pausadas, el gol de Señor ante Malta lo cambió todo. En juego estaba la clasificación para la Eurocopa de 1984 en la que la selección acabaría llegando a la final. Antes, tuvieron que sudar tinta para llegar al gran torneo continental.

Una gesta nunca antes repetida en el fútbol de selecciones y a la que hizo referencia Borja Jiménez tras ganar a la Real Sociedad B. "Hemos tenido la suerte de tener remontadas épicas. España remontó doce goles con la victoria a Malta", señaló el abulense. A ese espíritu recurrió el entrenador rojiblanco para acortar los 8 puntos de distancia con el play-off en las úlitmas ocho jornadas.

El contexto era diferente, pero complicado, como el del Sporting. Para la última jornada de la fase previa, España llegaba en segunda posición y necesitaba ganar por una diferencia de once goles para superar a Países Bajos. El propio Juan Señor recuerda para LA NUEVA ESPAÑA como fueron los días previos y el mensaje que les transmitió el seleccionador Miguel Muñoz y su cuerpo técnico, en el que se encontraba el exrojiblanco Vicente Miera. "La idea era sencilla. Nos dijo: ‘Han sido elegidos porque he considerado que son los mejores. Confío en ustedes y valoro lo que hacen y lo que pueden hacer para lograr la clasificación’", rememora Señor.

En la primera parte, la tensión pasó factura y se llegó al descanso con un 3-1 gracias al "hat-trick" de Santillana. El paso por vestuarios fue crucial y los goles empezaron a caer uno tras otro. Dos de Poli Rincón, otros dos, en un minuto, de Antonio Maceda, que en aquel entonces era jugador del Sporting, dos más de Rincón y otro de Santillana. A falta de diez minutos, Sarabia ponía el 11-1. Se necesitaba otro. "Fue una bendición de partido. Se recuerda como una final del Mundial y pude ser protagonista en un vida o muerte que era algo muy difícil, pero no imposible", asegura Señor. El madrileño y leyenda del Zaragoza puso el duodécimo gol tras rematar con todo un rechace. Hasta la fecha, ninguna selección había ganado por tanta diferencia. "Se necesita remar en la dirección correcta para forzar las oportunidades. Luego, hay que tener el acierto para aprovecharlas", apunta Señor.

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El autor de uno de los goles más importantes de la historia de España también deja una recomendación para Borja Jiménez. "El entrenador tiene que alinear a los que sigan teniendo hambre de ganar. En una situación de muchos encuentros por delante, la clave es enfocar en el próximo partido", asegura el exfutbolista. "Se necesita disciplina, sacrificio y que cada uno acepte el papel que le toca. No tienen que bajar los brazos y ver que el compañero también trabaja por lo mismo", añade Señor que deja un último consejo. "La sinergia de lograr una victoria puede llevar a otra y es muy importante mantener el ánimo", sentencia.