La Mareona no falla con 1.560 solicitudes de entradas para Burgos

El Sporting sorteó ayer las 552 localidades de las que disponía para el encuentro de este sábado ante el Burgos. El club recibió 1.560 solicitudes de entradas por parte de los socios, triplicando la oferta de la que disponía el Sporting. Aquellos agraciados en el sorteo podrán pagar hasta hoy a las 14.00 horas. Los primeros abonados que les haya tocado el sorteo podrán escoger entre las localidades de 30 o 45 euros.