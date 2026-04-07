El proyecto del Ayuntamiento para actualizar El Molinón: una renovación completa de la cubierta en cuatro años

El Ayuntamiento de Gijón anunció este lunes que ya han comenzado a idear el proyecto de reforma de El Molinón. Los primeros datos que se barajan son los de una inversión inicial de dos millones de euros para sustituir la cubierta de la Grada Oeste, la Tribunona. Según confirmaban desde la Concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales la licitación de la obra estará resuelta antes de finalizar el año para poder ejecutar los trabajos de cara al siguiente.

Con la celebración de la Junta de Gobierno de este martes, el portavoz del gobierno local en Gijón, Jesús Martínez Salvador, amplió algunas de las cuestiones que, no obstante, hay que ir dibujando sobre el futuro. "Se va a trazar un plan para actuar en las cuatro cubiertas del estadio y se va a redactar un proyecto de reforma de las cuatro gradas, de manera que la ejecución de la obra se pueda hacer por fases", detalló Martínez Salvador.

El plan es comenzar la primera fase en cuanto sea posible, todo apunta a que a inicios de 2027. Estos primeros trabajos se centrarán en la cubierta de la Tribuna Oeste, "la que consideramos que está en peor estado, tiene más deficiencias y goteras", explicó el portavoz municipal que también aprovechó para recordar que el Ayuntamiento es el propietario del estadio y encargado de aquellas cuestiones que afectan a nivel estructural, como es el caso de la cubierta.

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Martínez Salvador también comentó que en esta remodelación por fases el plan es tener las cuatro fachadas y techos renovadas para dentro de "tres o cuatro años" y que las labores, que supondrán una inversión de dos millones de euros en esta primera fase, serán para retirar los actuales paneles que recubren el campo y colocar unos nuevos para hacer de El Molinón "un estadio más nuevo, funcional y bonito" y manteniendo el diseño que Joaquín Vaquero Turcios planteó para la reforma de 2011.