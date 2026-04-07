El Sporting firma un convenio de colaboración con la Gimnástica de Torrelavega
El acuerdo tendrá una vigencia de tres temporadas, hasta junio de 2029
La visita del Sporting a tierras cántabras de la semana pasada parece que no cayó en saco roto. El Sporting anunció un acuerdo de colaboración con la Real Sociedad Gimnástica de Torrelavega para unirse durante tres temporadas, es decir, hasta junio de 2029.
El equipo cántabro, líder en su grupo de Tercera Federación, unirá fuerzas con los rojiblancos en un convenio que se centra, en especial, en la formación de futbolistas y empleados. Desde el Sporting, se aportará la metodología de Mareo, mientras que el Sporting amplía su área de influencia fuera de las fronteras asturianas.
Desde el club, también señalaron que las visitas a Mareo y Torrelavega, un trayecto de cerca de hora y media, serán frecuentes y "parte fundamental de esta relación" que los sportinguistas están comenzando a sellar con una de las instituciones deportivas más destacadas de Cantabria.
El acuerdo fue sellado en la Escuela de Fútbol del Sporting hasta donde acudió Siro del Barrio, presidente de la Gimnástica de Torrelavega, junto a parte de los miembros de la dirección deportiva que encabeza Juan Arriola. Por parte de los gijoneses, el encuentro lo dirigió José Riestra, presidente ejecutivo del club, junto a Joaquín Alonso, responsable de Relaciones Institucionales, y algunos miembros de la dirección deportiva y de Mareo como Israel Villaseñor, Jaime Cuesta, Emilio Gutiérrez y René Centrón.
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