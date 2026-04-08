La alcaldesa de Gijón se pronuncia sobre las obras en El Molinón y habla de nuevos cambios: "Era urgente actuar"

La Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, se pronunció ayer sobre el anuncio del gobierno local de llevar adelante una reforma integral en la cubierta de El Molinón. La regidora forista señaló que la situación de la estructura que recubre el campo está "comprometida" y que tras observar los desperfectos y que el momento es el idóneo, han optado por poner en marcha una reforma que comenzará en la tribuna oeste, se hará en cuatro fases y se espera que dure "tres o cuatro años". "Es urgente actuar", remarcó. No serán los únicos trabajos que esperan realizar este año, ya que, desveló Moriyón, también se estudian mejoras en "las puertas de acceso" del campo, afirmando que están "cochambrosas".

"Desde que empezamos el mandato, donde se mete todos los años dinero en inversiones es en el refuerzo estructural de El Molinón", subrayó Moriyón durante una entrevista en "Cope Gijón". La Alcaldesa puso en valor, como añadido a la reforma anunciada, "los 600.000 euros" que se inyectarán este año en el refuerzo del estadio, siguiendo las pautas de un informe encargado a principios del mandato para conocer la situación del campo. "Se mostraban todas las afecciones graves, menos graves y leves. Evidentemente, las graves se repararon con carácter urgente, ya estamos cumpliendo prácticamente el informe de los técnicos y ahora es momento de lanzarnos a otras cuestiones", explicó quien es también la presidenta de Foro Asturias.

Esas otras cuestiones a las que se refiere son las cuatro grandes obras que se van a llevar a cabo en las cubiertas de cada una de las gradas del campo. Justificó que se empezará por la oeste porque es "la que peor está". "Los aficionados se quejan de que llueven, van a ver el fútbol, pagan su entrada religiosamente y en algunos puntos les tienen que cambiar de sitio", expuso. A finales de este año se espera que esté licitada la obra para que dé comienzo cuanto antes. Mientras, desde el Ayuntamiento esperan cambiar las puertas de acceso a El Molinón, aunque todavía están ajustando el presupuesto a la espera de conocer el gasto. "Están hechas un horror. Me han comentado que, igual, con 150.000 euros no llegamos", explicó.

"Teníamos razón"

Con el tema de la reforma del Molinón candente y las relación del Ayuntamiento con el Grupo Orlegi, a Moriyón se le volvió a cuestionar sobre la posición del gobierno municipal para que Gijón fuera sede del Mundial 2030. La Alcaldesa recordó su rechazo a aprobar un proyecto que, en su opinión, se planteaba insostenible para la viabilidad de la ciudad. "Teníamos razón", sentenció Moriyón, haciendo referencia a la reciente negativa de otros ayuntamientos, como el de La Coruña y Málaga, para acoger el torneo. "No renunciamos al Mundial 2030, renunciamos a un taco de papeles que nos puso la FIFA encima de la mesa, con unas condiciones inasumibles, aparte de la reforma de 150 millones de euros", continuó, apuntando que de haber invertido tal cantidad, la ciudad no hubiese podido afrontar otras obras de gran importancia.

Por el momento, las mejoras del campo más antiguo de España llevará a lucir una nueva cubierta a través de fondos municipales, manteniendo el diseño que planteó Joaquín Vaquero Turcios, además de nuevas puertas de acceso.

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La oposición pide un "plan detallado"

Desde la oposición han reaccionado de forma diversa al anuncio del gobierno municipal de renovar las cubiertas de El Molinón. El edil socialista y anterior concejal de Deportes, Ramón Tuero, ataca la falta de información sobre el proyecto. «Nadie sabe realmente qué se va a hacer. Cuesta entender que se anuncien inversiones sin que exista un plan detallado», manifiesta Tuero, quien recuerda que «renunciar a ser sede del Mundial 2030 supuso perder una vía de financiación clave». Desde Izquierda Unida concuerdan en que «el estadio necesita una reforma profunda». «Pero no a base de parches», apunta Javier Suárez Llana, portavoz de IU, que también propone «hacer partícipe de ello al club y a la afición». También se alegran en Podemos del planteamiento de unas obras que llevan reclamando años. «Hay una parte del mantenimiento habitual que le corresponde a Orlegi. La negligencia en ese sentido también está relacionada con el deterioro», dice Olaya Suárez, portavoz de Podemos. En Vox no se fían de un anuncio «que tiene trampa» y también piden concretar un proyecto que, desde el partido, llega tarde y después de perder el tren del Mundial. «Son unas obras en un plazo indefinido, un periodo impreciso y previa aprobación de una modificación de los presupuestos aún pendiente», señal Sara Álvarez Rouco.