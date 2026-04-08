Andrés Cuenca se entrena con el grupo y Manu Rodríguez continúa al margen
El central se espera que entre en la convocatoria para el partido del sábado ante el Burgos
El Sporting saltó ayer al césped tras iniciar la semana ejercitándose en el gimnasio. Lo hizo con alguna novedad de cara al partido de este sábado en Burgos. Sobre el verde, de primeras, estuvieron los jugadores que participaron pocos minutos en el encuentro ante el filial vasco o que ni llegaron a jugar. Entre ellos estuvo un Andrés Cuenca que parece haber superado su rotura en el isquiotibial izquierdo que sufrió en su debut. En el aire continúa la posibilidad de que pueda ser uno más de cara a la próxima jornada.
El central dejó buenas sensaciones en su primer partido, pero tuvo que apartarse por esta dolencia que le ha tenido al margen más tiempo de lo esperado. Si todo sigue bien, podría estar en la convocatoria.
Otro de los hombres que el míster abulense espera recuperar próximamente es Manu Rodríguez. El centrocampista gallego, renovado hace escasos días, no está todavía recuperado. Se ejercitó al margen de sus compañeros, para continuar con el proceso de recuperación de las molestias que sufrió en la rodilla y ya le dejaron fuera en Santander.
El vigués estaba siendo una pieza clave en el centro del campo, primero junto a Nacho Martín, lesionado para toda la temporada, y luego junto a Corredera. Habrá que esperar la evolución que va teniendo el joven centrocampista que, por el momento, no está totalmente descartado para el encuentro en El Plantío.
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