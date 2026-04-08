Los tres fichajes del Grupo Orlegi y sus opciones de acabar en el Sporting

En medio de las negociaciones para vender el club Atlas, el Grupo Orlegi ha confirmado un movimiento que podría afectar al Sporting. Según ha comentado en el programa de radio Super Gol Aníbal Fájer, presidente ejecutivo del conjunto mexicano, el Grupo ha obtenido los derechos de tres jugadores de la actual plantilla cuyo futuro, no se descarta, pueda ser el de otro equipo perteneciente al organismo que dirige Alejandro Irarragorri.

"Solamente tres jugadores formarán parte del portafolio de Orlegi, no formarán parte de la transacción", explicó Fájer en el programa que también alejó las dudas sobre qué futbolistas serán propiedad del Grupo: Eduardo “Mudo” Aguirre, Diego González y Luis Mario Gamboa.

Sin embargo, el máximo dirigente de Atlas solo desveló el futuro de uno de ellos, el de Gamboa, un prometedor delantero de 17 años que permanecerá en la disciplina de Atlas hasta diciembre. Sobre Aguirre y González fue preguntado si acabarían en Santos Laguna, en especial Aguirre que se formó en el cuadro de Torreón. Sin embargo, Fájer no concretó si el futuro de estos jugadores pasará por quedar en la liga mexicana o formarán parte de los planes del Sporting para la próxima temporada.

Los tres jugadores son de corte ofensivo, pero atraviesan etapas muy distintas. El más prometedor de ellos es el joven Gamboa que con 17 años ya ha debutado en la máxima categoría del fútbol mexicano.

Por su parte, Eduardo “Mudo” Aguirre también juega como delantero centro, pero puede ejercer en otras posiciones de ataque sin problemas. Con 27 años, está más que asentado en el conjunto rojinegro donde compartió delantera con Djuka. Sus números como goleador no son reseñables, pero sí su aportación al frente ofensivo. Desde México apuntan que es el que más opciones tiene de recalar en el Santos Laguna.

El último de los jugadores que pertenecerán al portafolio del Grupo Orlegi es Diego González, el que más puede encajar en el fútbol europeo actualmente. Este paraguayo de 23 años actúa como extremo derecho y ya tiene pasado en el fútbol europeo. En la temporada 2022/23 acabó recalando en la Lazio U19 donde en dos campañas sumó 32 encuentros con 20 goles y dos asistencias. Llegó a ir convocado con el primer equipo, pero no debutó. A su regreso a México, aterrizó en Guadalajara para unirse al Atlas donde en dos campañas suma 45 partidos, ocho goles y nueve asistencias. También ha sido internacional con Paraguay en amistosos.

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Estos tres futbolistas, una vez se selle la venta de Atlas, pasarán a ser propiedad del Grupo Orlegi que será quién decida su próximo destino que, para alguno de ellos, podría ser Gijón. Desde el club rojiblanco no se ha confirmado nada y, por el perfil de los jugadores, solo Diego González parece