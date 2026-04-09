La Asociación Anselmo López, Unipes y la Grada de Animación exigen la reforma integral de El Molinón

Las peñas y colectivos Asociación Anselmo López, UNIPES y Grada de Animación reclamaron este 9 de abril un cambio profundo en el planteamiento de la reforma de El Molinón y defendieron un proyecto global, con financiación definida, plazos cerrados y consenso entre todas las partes implicadas.

En un comunicado conjunto, los firmantes aseguran que ha llegado “el fin de la política de ‘parches’”. Recuerdan que, “desde la reforma de 1982, nuestro estadio ha sido objeto de intervenciones parciales que han servido para salir del paso, pero que han carecido de una visión global”, por lo que consideran que “El Molinón, el estadio más antiguo de España, no puede seguir dependiendo de soluciones provisionales”. Por ello, exigen que “se detenga la política de remiendos y se apueste, de una vez por todas, por una rehabilitación integral”.

Además, reclaman un entendimiento entre las tres partes afectadas y urgen a que se abra una vía de trabajo conjunta. En concreto, instan “de manera urgente al Ayuntamiento de Gijón, al Real Sporting de Gijón y a la empresa concesionaria de los locales a sentarse en una mesa de trabajo conjunta”, al entender que “la reforma del estadio es una cuestión de ciudad y de club”. Dentro de ese planteamiento, consideran que “es necesario un acuerdo tripartito donde se defina un proyecto común” y añaden otra de sus exigencias: “cada parte debe asumir una cuota de financiación clara y proporcional a sus competencias y beneficios, evitando que la carga recaiga exclusivamente en el erario público o quede en el aire por falta de consenso”.

En su escrito, los colectivos también proponen una referencia concreta para orientar la remodelación. Plantean que “el proyecto se inspire en la exitosa remodelación realizada por el C.A. Osasuna en El Sadar”, un ejemplo que, a su juicio, destaca por tres aspectos. El primero, una “reforma sobre lo existente: ampliación y modernización sin perder la esencia ni la presión de un estadio de ‘fútbol’”. El segundo, la “eficiencia de costes: lograr un estadio de primer nivel con una inversión lógica y controlada”. Y el tercero, la “identidad: respetar el patrimonio histórico mientras se proyecta el estadio hacia el futuro”.

El comunicado también pone el foco en la necesidad de claridad institucional y de compromisos verificables. Los firmantes sostienen que “el sportinguismo y la ciudadanía de Gijón merecen claridad” y, en consecuencia, exigen dos medidas concretas: por un lado, “un presupuesto detallado por partidas, donde se especifique el coste de cada fase y la aportación de cada entidad”; y, por otro, “un cronograma vinculante con tiempos concretos de ejecución para evitar que las obras se dilaten en el tiempo de forma indefinida”.

Noticias relacionadas

La nota concluye con una apelación al valor simbólico del campo gijonés. “El Molinón es nuestra casa y el símbolo de nuestra historia”, señalan Asociación Anselmo López, UNIPES y Grada de Animación, que cierran su posicionamiento con un mensaje directo: “No queremos más promesas por fases que corran el riesgo de quedarse a medias; queremos un estadio a la altura del Real Sporting y de Gijón”.