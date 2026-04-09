La gran sorpresa del entrenamiento del Sporting, en el túnel de vestuarios de El Molinón
Nacho Martín se deja ver junto a sus compañeros tras iniciar un proceso de recuperación que le mantendrá fuera esta temporada
Nacho Martín sigue dando pasos en su proceso de recuperación. El centrocampista del Sporting completó este jueves una nueva sesión de trabajo en El Molinón –en una sesión condicionada por la foto oficial que realizó la plantilla a última hora de la mañana–. El canterano, la gran sorpresa del día, se dejó ver en compañía de Chispi, empleado del club, y del equipo de rehabilitación, en una muestra más de que avanza en la puesta a punto después de la complicada lesión que sufrió en el talón de su pierna izquierda, que continúa vendada.
Pese a que el jugador sigue avanzando, la previsión se mantiene: Nacho Martín no volverá a jugar esta temporada y se le espera al 100% para el comienzo de la pretemporada. Su lesión en el talón izquierdo, que además obligó a pasar por el quirófano, puso fin antes de tiempo a su curso competitivo, pero en el club valoran de forma positiva la evolución que viene mostrando en las últimas semanas, centrado ya en recuperarse en las mejores condiciones posibles de cara al próximo curso.
La sesión de ayer en El Molinón supone un paso más dentro de ese proceso. Aunque todavía queda camino por delante, Nacho Martín continúa avanzando en su recuperación con la mirada puesta en volver con plenas garantías una vez supere por completo una lesión delicada, de larga duración y que le ha obligado a frenar en seco cuando estaba en plena temporada
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