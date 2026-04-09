Habla Joaquín, símbolo de la roja, antes del estreno de la camiseta vintage del Sporting en Burgos: "Aquel año fuimos cuartos"

"En aquella temporada entramos en competición europea, quedamos cuartos e hicimos una gran temporada". Joaquín Alonso atiende a LA NUEVA ESPAÑA en El Molinón con la camiseta roja que el Sporting lucirá este sábado en El Plantío. La imagen tiene peso por sí sola: el jugador con más partidos en la historia del club, capitán de aquel histórico equipo de la temporada 1984-1985 y hoy responsable de relaciones institucionales, ejerce de enlace entre una de las etapas más reconocibles del sportinguismo y un presente en el que cada jornada pesa. Joaquín no posa sin más. Reflexiona, recuerda y acompaña el momento con naturalidad, como quien conoce el club desde dentro y desde hace décadas. La camiseta roja que viste el exfutbolista es la nueva tercera equipación del Sporting, una prenda de inspiración retro elaborada por Puma junto al equipo de retail del club y que toma como referencia la utilizada en la temporada 1984-1985. No es la misma camiseta de entonces, sino una reinterpretación actual de aquella elástica roja que el Sporting utilizó en momentos puntuales, cuando no podía recurrir a sus dos primeras equipaciones.

La hemeroteca de Joaquín

La escena, además, deja otra imagen significativa. Joaquín saca el móvil y empieza a enseñar imágenes de aquella temporada. Fotografías, vídeos, recortes y recuerdos de archivo que conserva de aquellos años y que maneja con una naturalidad llamativa. En el Sporting existe desde hace tiempo esa sensación compartida de que Joaquín, además de ser historia viva del club, es también una hemeroteca en sí mismo. Tiene memoria para situar un partido, una alineación o una temporada concreta, pero también conserva el material. Lo guarda, lo ordena y lo recupera cuando hace falta.

En el encuentro, muestra precisamente imágenes de algunos de los partidos en los que el Sporting vistió aquella camiseta roja que ahora sirve de inspiración para esta nueva versión. Aparecen referencias de la visita a San Mamés y también del encuentro copero de la temporada siguiente frente al Siero, además de acciones de remate de Quini, otro de los nombres inevitables al volver la vista hacia aquella época. Joaquín no solo recuerda aquella etapa: la documenta.

Por eso su voz adquiere un valor añadido al hablar de una camiseta que remite a uno de los cursos más destacados del Sporting. "Conseguimos quedar cuartos, el equipo respondió, hubo mucha satisfacción y fue todo muy bien", resume sobre aquella campaña 1984-1985, instalada desde hace tiempo en un lugar preferente de la memoria rojiblanca.

La 'final' en Burgos

La nueva camiseta roja se presenta en El Plantío como un guiño a la tradición y a la historia del club. Una forma de recuperar una referencia visual muy concreta y de conectar al Sporting actual con una etapa especialmente recordada por la afición. Joaquín lo resume también desde esa mirada sencilla de quien formó parte de aquel vestuario: "Nosotros, en aquellos momentos, no te planteabas demasiado qué camisetas usabas", sonríe la leyenda del club gijonés. Cuatro décadas después, el valor de aquella estética se ha multiplicado. "Bueno, cuarenta años después, todo lo retro siempre ayuda", añade entre risas.

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Junto a ese guiño al pasado, Joaquín también da relieve a la trascendencia del partido de este sábado, catalogado a nivel interno como uno de los encuentros más relevantes del curso. El Sporting afronta la cita de El Plantío como una auténtica final, en un momento de la temporada en el que el equipo apenas tiene margen para dejarse más puntos si quiere aspirar de verdad a meterse en el play-off y sostener una reacción de mucho nivel en el tramo decisivo del curso. El mensaje que traslada el club es claro y Joaquín lo verbaliza sin rodeos: "Ahora mismo estamos pensando en Burgos y en que tenemos que ir solamente con la idea de ganar allí. Esa es la idea importante", apunta el responsable de relaciones institucionales.