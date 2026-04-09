Rosas confía en la remontada del Sporting para entrar en play-off: ¿Por qué no podemos ganar siete de ocho partidos?

Guille Rosas recogió este jueves en El Molinón el Premio Mahou al Jugador Cinco Estrellas del Sporting de Gijón del mes de febrero. El lateral derecho, que no se ejercitó esta mañana con el resto de sus compañeros, es duda de cara al partido ante el Burgos, aunque el propio futbolista confía en poder estar disponible.

Agradecimiento: «Quería agradecer a la afición por votarme de nuevo para ganar este premio y el apoyo que nos están dando. Nos vemos en Burgos».

Objetivo del play-off: «¿Por qué no podemos ganar siete de ocho partidos? Mientras las matemáticas digan que se puede conseguir, vamos a pelearlo. El míster insiste en ello y nosotros creemos. Tenemos a la gente para hacerlo, somos el Sporting y tenemos que aspirar a lo máximo. Creemos que es posible y vamos a pelearlo, aunque sepamos que es difícil tener que ganar tantos partidos».

Influencia de Borja Jiménez: «Me siento muy a gusto con Borja y todo el cuerpo técnico. Ahí están sus datos, el año pasado entrenaba en Primera División. Está llevando mi fútbol a un nivel superior y solo tengo palabras de agradecimiento. Ojalá pueda seguir muchos años con él».

Polémica arbitral: «Hablé con el árbitro y eso es lo que más me enfadó. Entiendo que su situación es muy complicada, está en el foco mediático. Pero lo que más me molestó es que al hablar con él me dijo que hice una zancadilla, cuando eso no pasó. Son cosas que molestan porque era un gol que nos abría el partido. Sigo enfadado porque era un gol importante, pero ya intento olvidarlo y pensar en el partido siguiente».

Regularidad: «Estoy manteniendo una regularidad muy buena, encontrándome muy bien en el campo. Me estoy cuidando al máximo en lo físico y estoy muy contento porque eso se ve reflejado en el campo».

Disponibilidad para Burgos: «Al llevar tantos minutos el cuerpo se resiente y te pide un descanso. Gestionamos las cargas en consonancia con el cuerpo técnico y médico y seguramente esté para el partido sin problema».

Momento personal: «No sé si es mi mejor temporada, puede ser. Hice años muy buenos en el Sporting. Estoy consiguiendo una madurez muy buena este año, el míster también me está dando mucha confianza, la cual agradezco. Me encuentro muy bien personalmente».

La final de Burgos: «El partido en Burgos es una final, necesitamos ganar sí o sí porque cualquier otro resultado nos desengancharía de arriba. Los resultados no se están dando, pero estamos siendo superiores a los rivales. Tenemos que materializar nuestras ocasiones, el míster incide en ello y si logramos eso creo que vamos a mejorar bastante».

Objetivos goleadores: «Podría llevar algún gol más que otro (risas). No me marco objetivos, seguir jugando como hasta ahora, intentar rendir lo máximo sobre el campo y que el equipo gane, que al final es de lo que se trata. Lo primordial es lo colectivo y que el equipo gane».

Noticias relacionadas

La falta de gol: «La tónica del año es que estamos siendo superiores a los rivales. No recuerdo un partido en el que no tuviéramos las opciones de empatar o ganar un partido o que fuésemos tan inferior al rival, pero si no marcamos nuestras ocasiones eso nos lastra. Defensivamente estamos mejorando, estuvimos cómodos el otro día en bloque bajo, que es importante, como lo es no encajar en estos ocho partidos».