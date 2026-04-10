Borja insiste en dar importancia a la final en Burgos: "No nos imaginamos un escenario que no sea salir victoriosos"

Borja Jiménez compareció este viernes en Mareo en la rueda de prensa previa al partido que el Sporting de Gijón disputa este sábado en El Plantío ante el Burgos.

Molestias de jugadores. “He incidido en recuperarnos bien y en coger fuerzas para afrontar el partido con garantías de ganar. Ha habido jugadores que han podido hacer muy poco. Otros se han ido recuperando, como Manu Rodríguez y Cuenca. Tenemos muchas ganas de seguir vivos” (en la pelea por el play off).

Manu y Cuenca. “Hay golpes, molestias y gente que viene de lesión. Es muy habitual. Es natural gestionar cargas. Puede ser. Vamos a esperar a la convocatoria. Cuenca lleva dos semanas con nosotros y Manu tenía una molestia. Si no hay nada raro, estarán disponibles”.

Una final. “Nunca afrontamos el partido con la sensación de que un empate es positivo. A veces consigues empatar después de ir perdiendo. Nosotros nunca salimos a empatar. Ojalá hubiésemos sacado más empates durante el año; esa es la diferencia con los de arriba. En esta categoría, el empate tiene casi siempre consecuencias positivas. No es el momento de valorarlo. Pero vamos a ir a ganar mañana para seguir en la pelea y recortar distancias a un rival directo”.

Conseguir más victorias. “Venimos de hacer una muy buena segunda parte en Las Palmas, un muy buen partido en Santander… Lo único que nos ha faltado esos días es un poco de acierto. El equipo genera ocasiones: el otro día hicimos 22 tiros. Hay un factor suerte que hace que ganes, empates o pierdas”.

Partido en Burgos. “No es cuestión de que acertemos, sino de generar. Ojalá tengamos el volumen ofensivo del partido ante la Real B. El equipo está generando un volumen muy alto. Tenemos jugadores de talento que acabarán haciendo goles”.

Burgos. “Se arropan desde el 5-4-1 o el 4-4-2. Han entendido cómo funciona la categoría. Le dan importancia a las acciones a balón parado, tienen orden defensivo, como generalmente tienen los equipos de Ramis. Y en tres cuartos hacia delante tienen talento”.

Cuentas. “Independientemente de lo que pase, habrá más vida. No nos imaginamos un escenario que no sea salir victoriosos. Pero lo decía el otro día: no creo que sea necesario hacer 24 puntos. Sí es importante cómo los vayamos consiguiendo para llegar a las cuatro o cinco últimas jornadas con opciones reales. No he echado cuentas. Sí creo que será algo más caro que el último play- off. No creo que sirva de mucho echar cuentas. Hay muchos equipos implicados y enfrentamientos directos”.

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El horario del partido no tiene influencia. “No reparo en ese tipo de cosas. Es importante conseguir la victoria: me marco el objetivo de ganar. Ojalá que cuando acabe la jornada estemos a cinco puntos del sexto. Nuestro objetivo de mañana es ganar para acercarnos. Es lo único que nos preocupa o nos ocupa”.a